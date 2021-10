PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++ Tödlicher Verkehrsunfall: Motorradfahrer nach Zusammenstoß mit PKW verstorben +++

Hofheim (ots)

Tödlicher Verkehrsunfall: Zusammenstoß zwischen Motorrad und PKW

Ereignisort: Gemarkung Hofheim am Taunus, L3011, zwischen Hofheim und Hofheim-Lorsbach

Ereigniszeit: Sonntag, 31.10.2021, gegen 14:40 Uhr

Auf der Verbindungsstraße L3011 zwischen Hofheim und Hofheim-Lorsbach ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Idsteiner befuhr mit seinem Motorrad entsprechende Straße, aus Richtung Hofheim kommend, in Fahrtrichtung Hofheim - Lorsbach. In einer Kurve außerhalb geschlossener Ortschaften verlor der Motorradfahrer aufgrund nasser Fahrbahn die Kontrolle. Er geriet nunmehr auf die Fahrbahn des Gegenverkehrs und stieß mit einem Mini Cooper zusammen. Der Motorradfahrer erlitt schwerste Verletzungen und wurde umgehend in ein naheliegendes Klinikum verbracht. Trotz umfassender medizinischer Maßnahmen verstarb der 21-Jährige im Krankenhaus. Der Fahrer des Personenkraftwagens erlitt einen Schock und wurde ebenfalls in ein Klinikum verbracht.

Die L3011 wurde für mehrere Stunden vollständig gesperrt. Nach einer Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter hinzugezogen. Zudem kam der Polizei-Hubschrauber zum Einsatz.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell