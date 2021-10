PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Fahrräder aus Garage entwendet +++ Gegenstände aus Fahrzeug entwendet +++ Verkehrsunfälle nach Trunkenheitsfahrt mit Verletzten +++ Fahrzeugführer entzieht sich Kontrolle und verunglückt

1. Eigentumsdelikte

1.1 Fahrräder aus Tiefgarage entwendet

Tatzeit: Fr., 29.10.2021, gg. 13:00 Uhr - 16:00 Uhr Tatort: 65812 Bad Soden, Zum Quellenpark

Zur Tatzeit gelangten unbekannte Täter in die vermutlich offenstehende Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in Bad Soden. Hier fanden sie drei verschlossene hochwertige Fahrräder vor. Vermutlich mit einer Flex durchtrennten die Täter die Fahrradschlösser und entwendeten die Fahrräder im Anschluss. Die Täter flüchteten unbemerkt vom Tatort.

Bei dem Diebesgut handelte es sich um ein rotes Centurion EBike, sowie zwei grüne Canyon Mountainbikes der Marke Canyon. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 6800,00 EUR.

Zeugen werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizeidienststelle in Eschborn unter der Telefonnummer 06196 - 9695 - 0 in Verbindung zu setzen.

1.2 Gegenstände aus Fahrzeug entwendet

Tatzeit: Sa., 30.10.2021, 07:44 Uhr

Tatort: 65835 Liederbach, Höchster Straße

Bislang unbekannte Täter warfen zur Tatzeit die beiden Scheiben der Beifahrerseite eines abgestellten VW Passat ein und entwendeten aus dem Fahrzeug einen schwarz-silbernen Koffer. In dem Koffer befanden sich zwei Uhren des Herstellers RADO, welche durch den Fahrzeugnutzer zu Ausstellungszwecken genutzt wurden. Das Diebesgut beläuft sich auf einen Wert von ca. 350,00 EUR.

Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 800,- EUR.

Zeugen werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizeidienststelle in Kelkheim unter der Telefonnummer 06195 - 6749 - 0 in Verbindung zu setzen.

2. Verkehrsdelikte

2.1. Verkehrsunfall nach Trunkenheitsfahrt mit Personenschaden

Unfallzeit: Fr., 29.10.2021, 15:45 Uhr

Unfallort: 65765 Hattersheim, Nahering

Am Freitagnachmittag, kam es gegen 15:45 Uhr, zu einem Verkehrsunfall von einem 63-jähringen Hattersheimer, welcher mit seinem Fahrrad unterwegs war. Infolge des Genusses von Alkohol verunfallte der Fahrradfahrer und verletzte sich hierbei an seiner Hüfte. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von 1,75 Promille. Zu einem Fremdschaden kam es glücklicher Weise nicht. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

2.2. Verkehrsunfall nach Trunkenheitsfahrt mit Personenschaden und anschließender Unfallflucht

Unfallzeit: Fr., 29.10.2021, 23:54 Uhr

Unfallort: 65795 Hattersheim, Wilhelm-Dichmann-Straße

In der Nacht zum Samstag kam es im Bereich der Wilhelm-Dichmann-Straße in Kelkheim zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person.

Der Unfallverursacher, ein 27-jähriger Kelkheimer, befuhr mit seinem Fahrrad die Hauptstraße in Kelkheim entgegengesetzt der Einbahnstraße, da dies so durch die vorhandenen Verkehrszeichen gestattet war. Im Kreuzungsbereich zu Wilhelm-Dichmann-Straße kam es beinahe zum Zusammenstoß mit einem unbekannten Fahrzeug. Der Radfahrer musste zur Vermeidung des Zusammenstoßes so stark und abrupt bremsen, dass er hierbei über seinen Fahrradlenker geworfen wurde. Zwischen Fahrzeug und Fahrrad kam es zu keiner Berührung. Das Fahrzeug entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den verletzten Fahrradfahrer zu kümmern. Während des Unfallgeschehens stand der Fahrradfahrer unter dem Einfluss von alkoholischen Mitteln. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von 1,82 Promille. Eine Blutentnahme wurde daraufhin durchgeführt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizeidienststelle in Kelkheim unter der Telefonnummer 06195 - 6749 - 0 in Verbindung zu setzen.

2.3. Betrunkener Fahrzeugführer entzieht sich Polizeikontrolle und verunglückt

Unfallzeit: Samstag, 30.10.2021, gg. 13:30 Uhr Unfallort: 65719 Hofheim, Habelstraße/Römerstraße

Durch einen Zeugen wurde über den Polizeinotruf am Samstagmittag eine mögliche Trunkenheitsfahrt gemeldet. Der Fahrzeugführer eines schwarzen VW Golf sei Schlangenlinien gefahren und würde aktuell in einer Parkbucht bei Hofheim-Lorsbach stehen. Umgehend wurde eine Funkstreife zur benannten Örtlichkeit entsandt und eine Funkfahndung nach dem Fahrzeug veranlasst.

Das benannte Fahrzeug wurde sodann durch eine Funkstreife im Gegenverkehr der Vincenzstraße in Hofheim festgestellt. Die Funkstreife wendete umgehend und konnte sich kurz vor der Einmündung zur Frankfurter Straße (FR Kreishaus Hofheim) hinter das Fahrzeug setzten. Anhaltesignale in Form von blauem Blinklicht, Sondersignal und Leuchtschrift "Stopp - Polizei" ignorierte der Fahrzeugführer. Er beschleunigte hingegen sein Fahrzeug und versuchte sich hierdurch der Kontrolle zu entziehen, so dass hier von einer Verfolgungsfahrt ausgegangen werden musste. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt über die Frankfurter Straße Richtung Kreishaus fort. Am Ende der fuhr der Fahrzeugführer geradeaus in einen Baumgarten (Hochzeitswiese) der Stadt Hofheim und prallte hier gegen einen Baum.

Eine Gefährdung Dritter war nicht gegeben. Beide Insassen wurden bei dem Verkehrsunfall leichtverletzt und mussten durch zwei Rettungswagen zur weiteren ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden.

Der Fahrzeugführer, ein 38-jähriger Hochheimer, stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Der freiwillige Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,33 Promille. Außerdem bestand der Verdacht des Konsums von Cannabis. Des Weiteren war er nicht mehr in Besitz einer Fahrerlaubnis. Bei dem Fahrzeug entstand Totalschaden.

Ein Strafverfahren gegen den Fahrzeugführer wurde eingeleitet.

Wie sich herausstellte lag gegen den 33-jährigen Beifahrer aus Hochheim ein Vollstreckungshaftbefehl der StA Wiesbaden vor. Seine Haft wird er nun antreten müssen.

gefertigt: Sieger, PHK´ in

