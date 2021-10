PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Wohnungseinbruch in Kelkheim +++ Diebstahl eines Wohnmobils +++ Zustellfahrzeug gestohlen +++ Auto aufgebrochen +++ Parkendes Fahrzeug angefahren und geflüchtet

Hofheim (ots)

1. Wohnungseinbruch in Kelkheim,

Kelkheim am Taunus, Johann-Strauß-Straße, Mittwoch, 27.10.2021, 09:00 Uhr bis 22:15 Uhr

(ll) Ein oder mehrere unbekannte Täter stiegen am Mittwoch in ein Einfamilienhaus in Kelkheim ein. Nach ersten Ermittlungen wurde durch die Einbrecher die Terrassentür im rückwärtigen Bereich des Anwesens aufgehebelt. Anschließend begaben sich die Täter ins Haus und durchsuchten die Räume. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 EUR. Die Kriminalpolizei aus Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und eine Spurensicherung vor Ort durchgeführt. Hinsichtlich möglichem Diebesgut liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor.

Sollten Sie in diesem Zusammenhang etwas Auffälliges wahrgenommen haben, melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079 - 0.

2. Diebstahl eines Wohnmobils,

Liederbach, Oberliederbach, Zum Morgengraben / In den Weingärten, Mittwoch, 27.10.2021, 20:00 Uhr bis Donnerstag, 28.10.2021, 06:45 Uhr

(ll) In der Nacht zu Donnerstag wurde in Oberliederbach ein Wohnmobil im Wert von etwa 45.000 EUR entwendet. Laut dem Geschädigten habe der blaue Fiat mit Pössl-Aufbau am Vorabend gegen 20:00 Uhr noch an der Ecke Zum Morgengraben / In den Weingärten gestanden. Am Donnerstagmorgen, gegen 06:45 Uhr, habe er dann festgestellt, dass das Campingwagen gestohlen wurde. Das Fahrzeug hat das amtliche Kennzeichen MTK - MC 820.

Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079 - 0 zu melden.

3. Zustellfahrzeug gestohlen,

Kelkheim am Taunus, Wilhelm-Dichmann-Straße, Mittwoch, 27.10.2021, 18:30 Uhr bis Donnerstag, 28.10.2021, 09:30 Uhr

(ll) Am Donnerstagmorgen stellte eine Lieferfirma aus Raunheim fest, dass der in Kelkheim geparkte Transporter entwendet worden war. Nach ersten Erkenntnissen haben ein oder mehrere unbekannte Täter den weißen Fiat Ducato zwischen 18:30 Uhr und 09:30 Uhr von einem Parkplatz in der Wilhelm-Dichmann-Straße gestohlen. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen GG - PC 202 hat einen Wert von etwa 20.000 EUR.

Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079 - 0 zu melden.

4. Auto aufgebrochen,

Bad Soden am Taunus, Neunhain, Hauptstraße, Dienstag, 26.10.2021, 01:00 Uhr bis Mittwoch, 27.10.2021, 09:05 Uhr

(ll) Zwischen Dienstag und Mittwoch wurde in Neuenhain ein Pkw aufgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen wurde zwischen Dienstagnacht, 01:00 Uhr und Mittwochmorgen, 09:05 Uhr, das Seitenfenster eines schwarzen BMW eingeschlagen, um unter anderem das Lenkrad sowie Bargeld aus dem Innenraum zu entwenden. Neben dem Diebesgut in Höhe von etwa 1.400 EUR, wurde ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 EUR verursacht.

Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079 - 0 zu melden.

5. Parkendes Fahrzeug angefahren und geflüchtet,

Eppstein, Bremthal, Am Vogelgesang,

Mittwoch, 27.10.2021, 05:20 Uhr

(ll) Am Mittwochmorgen meldete der Fahrer eines VW-Golfs bei der Polizei einen Schaden, der augenscheinlich im Rahmen einer Unfallflucht in Bremthal entstanden war. Sein roter Golf habe am Mittwoch gegen 05:20 Uhr ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in der Straße Am Vogelgesang gestanden, als ein unbekanntes Fahrzeug seinen Pkw beim Vorbeifahren gestreift habe. Hinweise zu der unfallverursachenden Person oder deren Fahrzeug liegen nicht vor. An dem Golf entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 EUR.

Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich beim Regionalen Verkehrsdienst unter der Telefonnummer (06190) 9360 - 45 zu melden.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell