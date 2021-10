PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung der Autobahnpolizei

Hofheim (ots)

Unter Alkoholeinfluss Unfall mit Verletztem verursacht, Flörsheim, Bundesautobahn 3, Sonntag, 24.10.201, 21:15 Uhr

(wie)Am Sonntagabend verursachte ein Mann unter Alkoholeinfluss einen Unfall auf der A3 bei Flörsheim. Der 33-Jährige befuhr mit seinem Mercedes die A3 in Richtung Frankfurt auf dem rechten von drei Fahrstreifen. Anscheinend grundlos fuhr er dort in das Heck des vor ihm fahrenden Toyota eines 40-Jährigen. Der Toyota wurde dadurch gegen die rechte Außenschutzplanke geschleudert. Die herbeigeeilte Streife bemerkte Alkoholgeruch in der Atemluft des 33-Jährigen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Der Fahrer wurde zu einer Blutentnahme mit auf die Dienststelle genommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Fahrer des Toyota wurde bei dem Unfall verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 EUR.

