POL-MTK: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss+++Verkehrsunfallfluchten+++Reifen an mehreren PKW beschädigt+++

Hofheim (ots)

1. Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss, Kelkheim B519, Sonntag 24.10.2021, 04:30 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen kam es auf der B 519, im Bereich Kelkheim, zu einem Alleinunfall. Hierbei kam ein 20-Jähriger PKW-Fahrer aus Bad Soden mit seinem Mercedes zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern und landete nach einer 180 Drehung im Straßengraben der Gegenfahrbahn. Anschließend versuchte er von der Unfallörtlickeit zu flüchten. Durch die eingesetzten Beamten konnte er jedoch im unmittelbaren Nahbereich angehalten werden. Da bei der Unfallaufnahme deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen wurde, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von über 1,8 Promille, weshalb im Anschluss eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt wurde.

2. Rollerfahrer unter Alkoholeinfluss, Hofheim, Zeilsheimer Straße, Sonntag 24.20.2021, 03:45 Uhr

Eine Streife der Polizeistation Hofheim kontrollierte in der Nacht zu Sonntag einen Rollerfahrer. Im Rahmen der Kontrolle des 42-Jährigen Hofheimers konnten die Beamten Alkoholgeruch wahrnehmen, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Auch hier musste sich der Fahrer einer Blutentnahme unterziehen und ihn erwartet nun eine entsprechende Verkehrsstrafanzeige.

3. Verkehrsunfallflucht, Hochheim, Altkönigstraße, Freitag 22.10.21, 12:20 Uhr bis Samstag, 23.10.2021, 14:20 Uhr

Der Geschädigte stand im genannten Zeitraum ordnungsgemäß in einer Parktasche in der Altkönigstraße. Vermutlich während dem Ein- oder Ausparken stieß ein weiterer Verkehrsteilnehmer gegen das geparkte Fahrzeug und beschädigte dies dabei erheblich. Der Schaden beträgt ca. 2000 Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Hinweise nimmt der Regionale Verkehrsdienst der Polizei in Hattersheim unter der Telefonnummer 06190 / 9360 - 45 entgegen.

4. Verkehrsunfallflucht, Hofheim, Krifteler Straße, Freitag, 22.10.2021, 16:30 Uhr bis Samstag 23.10.2021, 18:20 Uhr

Vermutlich beim Vorbeifahren streifte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen am Fahrbahnrand abgestellten, weißen Fiat 500. Der entstandene Schaden dürfte bei knapp 1000 Euro liegen. Hinweise auf einen Verursacher liegen nicht vor.

Der Regionale Verkehrsdienst der Polizei Hattersheim hat hier die Ermittlungen übernommen und bittet etwaige Zeugen oder Zeuginnen sich unter der Telefonnummer 06190 / 9360 - 45 zu melden.

5. Verkehrsunfallflucht, Kelkheim, Frankfurter Straße, Freitag 22.10.2021, 13:00 Uhr bis Samstag 23.10.2021, 10:00 Uhr

Der Geschädigte stellte sein Fahrzeug am Freitag unbeschädigt auf dem dortigen Parkplatz ab. Bei seiner Rückkehr stellte er einen Schaden am Heckbereich links fest. Dieser dürfte sich auf ca. 1500 Euro belaufen. Auch hier liegen bisher keine Hinweise auf einen möglichen Verursacher vor.

Der Regionale Verkehrsdienst der Polizei Hattersheim hat hier die Ermittlungen übernommen und bittet etwaige Zeugen oder Zeuginnen sich unter der Telefonnummer 06190 / 9360 - 45 zu melden.

6. Reifen an vier Fahrzeugen zerstochen, Hattersheim-Okriftel, Drosselweg/ Buchenstraße/ Birkenstraße, Freitag 22.10.2021, 15:00 Uhr bis Samstag, 23.10.2021, 11:45 Uhr

Im Laufe des Samstages wurden der Polizeistation Hofheim insgesamt 4 Sachbeschädigungen an PKW gemeldet. Im Drosselweg wurden an einem Porsche Boxter beide Reifen auf der Beifahrerseite zerstochen. In der Buchenstraße wurde der vordere Reifen auf der Beifahrerseite und in der Birkenstraße wurden an zwei VW Tiguan, jeweils der hintere Reifen auf der Beifahrerseite mit einem unbekannten spitzen Gegenstand beschädigt. Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe der Beschädigungen ist zu vermuten, dass es sich hierbei um einen Täter oder eine Tätergruppe handelt. Hinweise dazu liegen jedoch nicht vor.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei Hofheim bittet etwaige Zeugen oder Zeuginnen sich unter der Telefonnummer 06192 / 2070 - 0 zu melden.

