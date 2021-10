PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl +++ Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Hofheim (ots)

1. Versuchter Wohnungseinbruch

Montag, 18.10.2021, 17:00 Uhr - Freitag, 22.10.2021, 21:50 Uhr 65760 Eschborn, Berliner Straße

Bei dem angegangenen Objekt handelt es sich um eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Eschborner Innenstadt. Der bislang unbekannte Täter kletterte hier zunächst auf den rückwärtig gelegenen Balkon, um sich hier durch Aufhebeln der Balkontür Zutritt zur Wohnung des Geschädigten zu verschaffen. Offenbar bei der Tatausführung gestört, verließ der Täter das Objekt unverrichteter Dinge wieder. Es wurde nichts entwendet oder durchsucht.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 300,00 EUR.

Täterhinweise sind derzeit nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Hofheim unter der 06192 - 20 79 0 entgegen.

2. Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Samstag, 23.10.2021, 01:30 Uhr

65824 Schwalbach am Taunus, Gartenstraße

In der Nacht von Samstag auf Sonntag fiel einer Streifenwagenbesatzung ein unsicher fahrender Fahrradfahrer im Stadtgebiet Schwalbach am Taunus auf. Während der folgenden Verkehrskontrolle konnte zunächst deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Der durchgeführte Atemalkoholtest zeigte eine Atemalkoholkonzentration von 0,90 Promille an. Des Weiteren erweckte der 21-jährige Fahrer den Eindruck, dass er ebenfalls unter dem Einfluss weiterer berauschender Mittel stehen könnte. Ein Betäubungsmittelschnelltest erbrachte ein positives Ergebnis. In der Folge wurde der nunmehr Beschuldigte auf der zuständigen Polizeidienststelle einer Blutentnahme durch einen zugelassenen Arzt unterzogen. Während der Personendurchsuchung konnten letztlich noch mehrere Gramm Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden.

gefertigt: POK Weimar (stellv. KvD Main-Taunus)

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen