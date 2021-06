Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Fahrzeugbrand, Unfall, Dieb gefasst

Schwäbisch Hall: Fahrzeugbrand

Eine 41-jährige Citroen-Fahrerin war am Mittwochvormittag gegen 11 Uhr auf dem Steinbeisweg unterwegs. Dabei bemerkte sie Rauchgeruch, woraufhin sie ihr Fahrzeug abstellte und dieses verließ. In der Folge kam Rauch aus dem Motorraum. Durch den Mitarbeiter einer nahegelegenen Firma, konnte der Brand gelöscht werden. Die Feuerwehr kam ebenfalls vor Ort und kümmerte sich um die weitere Versorgung des Fahrzeugs.

Rosengarten: Unfall an Ampelanlage

Eine 61-jährige Audi-Fahrerin wollte am Mittwochmorgen gegen 05:45 Uhr auf der Neuen Reifensteige in Richtung der B19 abbiegen. Dabei fuhr sie nach bisherigen Erkenntnissen bei Rot in den Kreuzungsbereich und kollidierte mit einer 48-jährigen Citroen-Fahrerin, die auf der B19 von Uttenhofen in Richtung Schwäbisch Hall fuhr. Bei dem Unfall verletzte sich die 48-Jährige leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6000 Euro.

Crailsheim: Dieb von Zeugen erwischt

Eine 53-Jährige wollte am Mittwoch gegen 12:30 Uhr in einem Discountermarkt in der Straße zur Flügelau einkaufen. Dazu stellte sie ihren Einkaufskorb samt Geldbeutel in den Einkaufswagen. Ein 31 Jahre alter Mann hatte dies beobachtet und entwendete die Geldbörse in einem unbeobachteten Moment. Anschließend flüchtete der Mann. Als die Frau den Diebstahl bemerkte versuchte sie noch dem Dieb zu folgen, stürzte dabei jedoch. Glücklicherweise konnte ein Zeuge auf dem Parkplatz ebenfalls den Diebstahl beobachten und nahm die Verfolgung des Langfingers auf. Zusammen mit einem weiteren Zeugen konnten sie diesen dann letztlich stellen und bis zum Eintreffen der Polizeistreife festhalten. Dem 31-Jährigen droht nun eine Strafanzeige.

