Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Meldung nach Unwetter im Bereich des Polizeipräsidiums Aalen

Aalen (ots)

Einsätze nach Unwetter im Präsidiumsbereich

Am Mittwochabend kam es in Folge des schweren Unwetters zu mehreren Einsätzen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Aalen. Glücklicherweise sind nach derzeitigem Kenntnisstand nur Sachschäden durch das Unwetter zu beklagen.

Aufgrund des Starkregens kam es zu mehreren vollgelaufenen Kellern. Die B19 bei Abtsgmünd, die K3334 in Schwäbisch Gmünd und die L1075 waren beispielsweise mit Wasser und ausgeschwemmtem Geröll bedeckt.

Im Rems-Murr-Kreis war vor allem die Stadt Schorndorf und umliegende Gemeinden betroffen. Die Feuerwehr war hier wegen mehrerer überfluteter Keller im Einsatz. In der Birkenallee in Plüderhausen wurde die dortige Bahnunterführung überflutet.

In Frankenhardt im Landkreis Schwäbisch Hall war in Unterspeltach die Fahrbahn überflutet. Das durch das Wasser ausgeschwemmte Geröll musste mit einem Frontlader von der Straße geschoben werden.

Im Ostalbkreis war unter anderem die Gegend rund um Schechingen betroffen. Hier musste der Hagel mit einem Radlader von mehreren Straßen geräumt werden. Ab 20.00 Uhr zog das Unwetter über den Raum Schwäbisch Gmünd und verursachte in mehreren Unterführungen Hochwasser. Die Unterführungen in der Taubentalstraße, der Nepperbergstraße, der Pfitzerstraße, der Graf-von-Soden-Straße und der Lindenfirststraße wurden überflutet In den Wassermassen blieb ein Fahrzeug in der Unterführung Pfitzerstraße stecken. Der Fahrer konnte befreit werden. Auch das Technische Hilfswerk war im Einsatz. Allein im Stadtgebiet Schwäbisch Gmünd kam es so zu rund 30 Einsätzen der Feuerwehr.

Insgesamt kam es zu rund 50 Einsätzen im gesamten Präsidiumsbereich.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell