Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Brandlegung auf öffentlicher Toilette, Spiegel abgerissen & Widerrechtliche Nutzung eines Gartengrundstücks

Aalen (ots)

Backnang: Unfallflucht

Auf dem Kundenparkplatz einer Drogerie in der Annonay-Straße verursachte ein unbekannter Autofahrer einen Unfall. Er stieß gegen einen dort geparkten Pkw VW Golf, verursachte an diesem einen Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro und entfernte sich in der Folge unerlaubt von der Unfallstelle. Weitere Hinweise zum Unfallgeschehen, das sich am Mittwoch in der Zeit zwischen 9.25 Uhr und 9.35 Uhr ereignete, wird von der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 erbeten.

Murrhardt: Übermüdet am Steuer

Eine 23-jährige Golf-Fahrerin befuhr am Mittwochnachmittag gegen 15.15 Uhr die Riesbergstraße in Richtung Murrhardt. Vermutlich in Folge eines Sekundenschlafs geriete sie auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem VW Transporter zusammen. Die Unfallverursacherin wurde dabei leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht werden. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Backnang: Anhänger machte sich selbständig

Ein 34-jähriger Fahrer eines Ford Transits bog am Mittwoch gegen 9.40 Uhr von einem Grundstück auf die Dresselhofstraße ein. An einer dortigen Steigung löste sich dann der mitgeführte Anhänger, der dann zurückrollte und gegen ein nachfolgendes Auto prallte. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3500 Euro. Verletzt wurde beim Unfall niemand.

Fellbach: Brandlegung auf öffentlicher Toilette

Am Mittwochabend gegen 19.45 Uhr wurde auf einer öffentlichen Toilette beim Rathausgebäude am Marktplatz ein Feuer gelegt. Unbekannte haben Toilettenpapier in Brand gesetzt. Die Feuerwehr war diesbezüglich im Einsatz. Der Schaden in der Toilette scheint gering zu sein und wurde auf 100 Euro beziffert. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Winnenden: Spiegel abgerissen

Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen wurde der rechte Rückspiegel eines im Furtwiesenweg abgestellten Motorrades abgerissen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Winnenden: Unfallflucht

Am Mittwoch wurde im Zeitraum zwischen 7:30 Uhr und 16:45 Uhr ein Ford Focus beschädigt, der auf einem Parkplatz in der Badstraße abgestellt war. Der Verursacher hinterließ rund 1000 Euro Sachschaden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter Telefon 07195 6940 entgegen.

Schorndorf: Zeugenaufruf

Ein elf Jahre alter Knabe fuhr am Mittwochmorgen gegen 7:30 Uhr mit seinem Fahrrad die Uhlandstraße entlang und wurde hierbei von einem bisher unbekannten Autofahrer mit geringem Abstand überholt. Aufgrund des engen Überholmanövers erschrak der Bub, wich nach rechts aus und prallte gegen den Außenspiegel eines geparkten Autos. Ob der Spiegel hierbei beschädigt wurde, ist allerdings nicht bekannt. Bei einer späteren Nachschau am Unfallort war der Pkw, der nach Aussage des Jungen evtl. weiß war, nicht mehr vor Ort. Hinweise auf den evtl. beschädigten Pkw sowie den Fahrer, der das Kind mit zu geringem Abstand überholt hat, werden vom Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen.

Urbach: Widerrechtliche Nutzung eines Gartengrundstücks

Auf einem Gartengrundstück im Gewann Im Hag wurde von unbekannten Personen im Kamingrill unsachgemäß Scheitholz verbrannt. Der Kamin nahm hierbei Schaden. Zudem wurden durch die verursachte Hitzeentwicklung Bäume beschädigt. Weil entsprechender Unrat hinterlassen wurde, ist davon auszugehen, dass sich mehrere Personen dort widerrechtlich aufhielten und feierten. Hinweise zu dem Vorfall, der sich zwischen Freitag und Montag ereignete, wird nun von der Polizei Plüderhausen unter Tel. 07181/81344 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell