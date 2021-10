PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbrecher nehmen in Hofheim Schmuck mit +++ Knapp 20 Gartenhütten in Eschborn angegangen +++ Flörsheimerin von unbekanntem Mann angegriffen +++ Sturz infolge Öls auf der Fahrbahn

Hofheim (ots)

1. Schmuck bei Einbruch gestohlen,

Hofheim am Taunus, Altenhainer Straße, Sonntag, 17.10.2021, 11:00 Uhr bis Mittwoch, 20.10.2021, 20:30 Uhr

(jn)Schmuck von noch unbekanntem Wert haben Einbrecher im Tatzeitraum zwischen Sonntag und Mittwoch in einem Hofheimer Einfamilienhaus erbeutet. Die bislang unbekannten Täter kletterten auf den Balkon eines Einfamilienhauses in der Altenhainer Straße und hebelten ein Fenster auf, um sich Zutritt zu den Wohnräumen zu verschaffen. Diese wurden im Anschluss durchsucht, wobei den Tätern Schmuck in die Hände fiel. Mit diesem türmten sie unerkannt und hinterließen zudem einen Sachschaden an dem aufgebrochenen Fenster.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

2. Gartenhütten im Visier von Kriminellen, Eschborn, Schwalbacher Straße, Dienstag, 19.10.2021, 18:00 Uhr bis Mittwoch, 20.10.2021, 09:30 Uhr

(jn)Unbekannte waren in der Nacht zum Mittwoch in einer Kleingartensiedlung in Eschborn unterwegs und haben dort mehr als ein Dutzend Gartenhäuser aufgebrochen. Derzeitigen Erkenntnissen folgend betraten die Kriminellen das umzäunte Gelände in der Schwalbacher Straße und verschafften sich dann Zutritt zu den Gartenparzellen. Dort öffneten sie zahlreiche Hütten mit Brachialgewalt und machten sich auf die Suche nach Beute. Bislang ist lediglich bekannt, dass aus zwei Häuschen Münzgeld gestohlen wurde. Die Höhe des Gesamtschadens der bis dato 19 verzeichneten Gartenhütteneinbrüche beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Hinweise werden von der Ermittlungsgruppe der Eschborner Polizei unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0 entgegengenommen.

3. Erdgeschosswohnung angegangen,

Kriftel, Paul-Duden-Straße, Mittwoch, 20.10.2021, 16:05 Uhr bis Donnerstag, 21.10.2021, 03:30 Uhr

(jn)In Kriftel kam es in der vergangenen Nacht zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung, bei dem Unbekannte geringe Beute machen konnten. Den Angaben des Geschädigten zufolge ereignete sich die Tat zwischen 16:00 Uhr nachmittags und den frühen Morgenstunden gegen 03:30 Uhr. Nachdem der oder die Täter ein Fenster der in der Paul-Duden-Straße gelegenen Wohnung aufgehebelt hatten, durchsuchten sie Schränke in den Räumlichkeiten und entwendeten Uhren sowie eine Sonnenbrille im Wert von etwa 300 Euro. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 100 Euro beziffert.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

4. Unbekannter greift Frau an,

Flörsheim am Main, Wicker, Prälat-Müller-Weg, Donnerstag, 21.10.2021, 06:36 Uhr

(jn)Heute Morgen ist im Flörsheimer Ortsteil Wicker eine Frau aus bisher unbekannten Gründen von einem Mann körperlich attackiert worden. Erste Ermittlungen ergaben, dass die Geschädigte um kurz nach 06:30 Uhr auf dem Parkplatz der Goldbornschule im Prälat-Müller-Weg ihren Pkw abgestellt hatte. Nach dem Aussteigen sei sie dann unvermittelt angegriffen worden. Da sie hierbei Verletzungen erlitt, musste die 54-jährige Frau aus Flörsheim anschließend ärztlich behandelt werden. Sie beschrieb den unbekannten Angreifer als dunkel bekleideten Mann mit einer Kappe. Die Hintergründe sind noch völlig unklar.

Zeuginnen oder Zeugen, die den Vorfall heute Morgen beobachtet haben oder andere verdächtige Beobachtungen in Wicker gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Flörsheim unter der Telefonnummer 06145 / 5476 - 0.

5. Roller-Fahrer bei Unfall verletzt,

Bad Soden am Taunus, Königsteiner Straße, Mittwoch, 20.10.2021, 08:49 Uhr

(jn)Ein 51-jähriger Rollerfahrer ist am Mittwochmorgen in Bad Soden mit einem abbiegenden Pkw kollidiert, wobei er leicht verletzt wurde und Sachschaden entstand. Um 08:49 Uhr befuhr der in Bad Soden wohnhafte Zweiradfahrer die Königsteiner Straße in aufsteigender Richtung, als er einen vorausfahrenden Pkw rechts überholte, der angehalten hatte, um einen entgegenkommenden VW-Fahrer auf Höhe der Hausnummer 26 nach links abbiegen zu lassen. Infolge dieses Überholmanövers kollidierte der 51-Jährige mit dem VW und stürzte zu Boden. Er wurde zwecks weiterer Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.

6. Auf Ölspur gestürzt,

Eppstein, Bremthal, Bundesstraße 455, Am Quarzitbruch, Mittwoch, 20.10.2021, 07:00 Uhr

(jn)Am Mittwochmorgen ist in Eppstein ein Fahrradfahrer infolge einer Ölspur ausgerutscht. Er musste für eine weitere ärztliche Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Um 07:00 Uhr befuhr der 54-jährige Rennrad-Fahrer aus Niedernhausen die B455 aus Bremthal kommend in Fahrtrichtung des Kreisverkehrs "Am Quarzitbruch". Im Bereich des Kreisverkehrs verlor der Mann dann die Kontrolle über sein Velo, da er auf einer Ölspur wegrutschte. Er stürzte zu Boden und zog sich Verletzungen zu, die zunächst vor Ort durch den Rettungsdienst und später in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Woher die Ölspur stammt, ist bis dato unbekannt.

7. Dacia angefahren und geflüchtet,

Schwalbach am Taunus, Am Brater, Dienstag, 19.10.2021, 18:00 Uhr bis Mittwoch, 20.10.2021, 09:00 Uhr

(jn)In der Nacht zum Mittwoch wurde in Schwalbach ein Dacia im Rahmen einer Verkehrsunfallflucht beschädigt. Das Fahrzeug parkte zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen in der Straße "Am Brater", als ein unbekannter Verkehrsteilnehmer, wohl beim Ein- oder Ausparken, mit dem Dacia kollidierte und einen Sachschaden in Höhe von knapp 4.000 Euro verursachte. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern und damit seiner Pflicht als Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein, entfernte sich der Unbekannte samt Fahrzeug von der Unfallstelle.

Hinweise nimmt der Regionale Verkehrsdienst der Polizei in Hattersheim unter der Telefonnummer 06190 / 9360 - 45 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell