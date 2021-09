Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Mit Pedelec gestürzt und schwer verletzt

Achern (ots)

Mit schweren Verletzungen endete in den frühen Donnerstagmorgenstunden ein Fahrradunfall für einen Mann in Achern. Der Radler war gegen 1:30 Uhr im Bereich Martinstraße/Ratskellerstraße alleinbeteiligt mit seinem Pedelec gestürzt und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Zwei Jugendliche fanden den Mann und verständigten daraufhin die Rettungskräfte. Diese brachten den Mann zur weiteren medizinischen Versorgung in eine Klinik.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell