Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Niederkirchen) Farbschmiererei

Haßloch (ots)

Am Osterwochenende (2. und 3. April) beschmierten Unbekannte in Niederkirchen am Dorfplatz eine Hauswand sowie einen Fuß- und Radweg nahe der Singgasse mit blauer Farbe. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Haßloch unter Tel. 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell