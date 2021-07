Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Motorradunfall mit zwei Schwerverletzten

Wittlich (ots)

Am heutigen Nachmittag, 11.07.2021 ereignete sich gegen 15:45 Uhr auf der L 52 zwischen Wittlich und Greimerath ein schwerer Motorradunfall. Eine 45-jährige Motorradfahrerin befuhr die L 52 aus Richtung Wittlich in Richtung Greimerath. In einer scharfen Rechtskurve kam sie aufgrund eines Fahrfehlers auf die linke Fahrbahn und kollidierte mit einem ihr entgegenkommenden 30-jährigen Motorradfahrer. Beide Fahrer wurden durch den Zusammenstoß schwer verletzt und wurden in verschiede Krankenhäuser verbracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell