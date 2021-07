Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle

Gerolstein (ots)

Am 10.07.2021 gegen 22:10 Uhr befuhr eine 41-jährige Unfallverursacherin aus der VG Gerolstein mit ihrem Personenkraftwagen die Burgstraße in Gerolstein.

Im Bereich der dortigen Parkplätze parkte sie ihr Fahrzeug rückwärts in eine Parklücke in der Nähe der Kirche ein, öffnete die Türe und stieß mit der geöffneten Türe gegen das neben ihr stehende Fahrzeug, an welchem eine leichte Beschädigung entstand.

Im Anschluss entfernte sie sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Dank guter Zeugenhinweise konnte die Unfallverursacherin im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme ermittelt werden.

Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingeleitet.

