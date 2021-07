Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr in Wittlich-Lüxem

Wittlich (ots)

In der Nacht von Samstag, 10.07.2021 auf Sonntag 11.07.2021, 07:25 Uhr, haben unbekannte Täter im Bereich des Wohngebietes "Zum Wenigenberg", "Altengarten" und "Goethestraße" in Wittlich, OT Lüxem, insgesamt vier Gully Deckel ausgehoben. Ein Gullydeckel wurde unmittelbar vor einem abgestellten PKW ausgehoben, der vermutlich bei Antritt der Fahrt nicht bemerkt worden wäre. Zu einer aktuellen Gefährdung kam es bislang zum Glück nicht. Das Ausheben der Gully Deckel stellt eine Gefahr für Verkehrsteilnehmer dar, die oft nicht ohne unerhebliche Folgen bleibt. Wer Hinweise zu möglichen Tätern geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Wittlich in Verbindung zu setzen.

