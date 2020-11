Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilenhaus

Viersen-SüchtelnViersen-Süchteln (ots)

Am Samstag, den 31.10.2020 in der Zeit von 14:30 Uhr bis 20:15 Uhr hebelten unbekannte Einbrecher das rückwärtige Fenster eines Einfamilienhauses in der Bethovenstraße auf und gelangten ins Haus. Dort öffneten sie sämtliche Schränke und Schubladen und entwendeten Schmuck und Bargeld. Hinweise auf verdächtige Personen und Fahrzeuge nimmt die Polizei Viersen unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen./HJR (914)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Heinz-Josef Reinhart

während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1191

E-Mail: heinz-josef.reinhart@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell