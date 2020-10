Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen-St. Hubert: Schwerer Verkehrsunfall mit totem Kind -Nachtragsmeldung- -Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft Krefeld und Polizei Viersen-

Kempen-St. Hubert:Kempen-St. Hubert: (ots)

Die Ursache für den Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagnachmittag ereignet hat, steht noch nicht fest. Die umfangreichen Ermittlungen dauern an.

Fest steht derweil, dass der 30-jährige Autofahrer auf der Tönisberger Straße aus Richtung Kempen kommend in Richtung Tönisberg fuhr. In Höhe der Einmündung Schadbruch in einer leichten Rechtskurve kam der Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und erfasste auf dem dortigen kombinierten Fuß-/Radweg eine 39-jährige Mutter, ihre beiden Söhne sowie einen 24-jährigen Kempener.

Der 12-Jährige Junge verstarb an der Unfallstelle. Seine Mutter sowie der 24-jährige Kempener mussten mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in Kliniken gebracht werden. Für sie besteht nach aktuellen Erkenntnissen derzeit keine akute Lebensgefahr. Der zweijährige Junge und der Unfallverursacher wurden ins Krankenhaus gebracht.

Wir bitten Zeugen, die den Unfall oder aber die Fahrt des Unfallverursachers zuvor wahrgenommen haben, sich mit unserem Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 02162/377-0 in Verbindung zu setzen.

Unser Dank gilt den am Unfallort anwesenden vier Notfallseelsorgern, die auch die Einsatz- und Rettungskräfte bei ihrer Aufgabe vor Ort unterstützt und begleitet haben sowie den Ersthelfern./ah (912)

