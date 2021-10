PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Jugendliche sexuell bedrängt

Hofheim (ots)

Jugendliche sexuell bedrängt, Hofheim am Taunus, Viehweide in Richtung Kelkheim, Samstag, 23.10.2021, 23:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Sonntag meldete eine 17-jährige Geschädigte der Polizei, dass sie durch einen männlichen Täter im Bereich der Viehweide in Hofheim am Taunus unsittlich berührt worden sei. Mehrere Streifen der Polizei konnten im besagten Bereich dutzende feiernde Jugendliche antreffen. Bei den Ermittlungen und der späteren Räumung des Geländes waren zahlreiche Streifenwagen aus dem gesamten Rhein-Main-Gebiet im Einsatz. Im Zuge der Befragungen vor Ort konnten vier weitere junge Mädchen ermittelt werden, die angaben, im Laufe des Abends von einzelnen jungen Tätern unsittlich berührt oder bedrängt worden zu sein. Der Polizei gelang es daraufhin insgesamt fünf männliche Jugendliche beziehungsweise Heranwachsende zu ermitteln und festzunehmen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen kommen ein syrischer, zwei russische und zwei afghanische Staatsangehörige im Alter zwischen 14 und 18 Jahren als Tatverdächtige in Betracht. Die Verdächtigen wurden für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Polizeistation Hofheim gebracht. Gegen sie wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet, zu denen die Kriminalpolizei in Hofheim nun die weiteren Ermittlungen übernommen hat.

Mögliche weitere Geschädigte oder Zeuginnen und Zeugen, die sich in der besagten Nacht im Bereich der Viehweide aufgehalten und relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell