POL-MTK: Joggerin in Schwalbach von unbekanntem Mann belästigt +++ Hochheimer von Inline-Skater angegriffen +++ Verkehrsbehinderungen nach Unfall bei Hochheim

Hofheim (ots)

1. Beim Joggen sexuell belästigt,

Schwalbach am Taunus, Am Kronberger Hang, Mittwoch, 20.10.2021, 16:00 Uhr

(jn)Ein etwa 60 Jahre alter Mann soll sich bereits am Mittwochnachmittag in Schwalbach einer 57-jährigen Frau in schamverletzender Art und Weise genähert haben. Am Sonntag meldete sich die Geschädigte bei der Polizei in Eschborn und gab an, dass sie am Mittwoch, 20.10.2021 um etwa 16:00 Uhr auf einem Feldweg "Am Kronberger Hang" gejoggt sei, als sie einem unbekannten älteren Mann begegnet sei. Dieser habe auf einer Bank gesessen und soll die 57-Jährige zunächst angesprochen haben. Im weiteren Verlauf sei er der Frau hinterhergelaufen, wobei er sich teils entblößt und seinen Intimbereich zur Schau gestellt haben soll, bevor er in unbekannte Richtung davonlief. Bei dem Täter soll es sich um einen 1,60 Meter großen, dünnen und etwa 60 Jahre alten Mann handeln. Er habe eine schwarze Mütze getragen und sei dem Anschein nach Osteuropäer gewesen.

Die Kriminalpolizei in Hofheim hat ein Ermittlungsverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen eingeleitet und nimmt Hinweise zu dem bis dato unbekannten Täter unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

2. Inline-Skater schlägt auf 67-Jährigen ein, Hochheim am Main, Radweg Bundesstraße 40, Mainz-Kastel Richtung Hochheim, Sonntag, 24.10.2021, 15:40 Uhr

(jn)Am Sonntagnachmittag kam es bei Hochheim zu einer gefährlichen Körperverletzung, bei der ein 67-jähriger Hochheimer von einem bislang unbekannten Inline-Skater verletzt worden ist. Der Geschädigte musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Derzeitigen Ermittlungen folgend war der 67-Jährige um 15:40 Uhr zu Fuß auf dem Radweg von Kastel kommend in Richtung Hochheim unterwegs, als er von einem ca. 35 Jahre alten und etwa 1,85 Meter großen Mann auf Inlineskates geschnitten worden sein soll. Daraufhin kam es zu einem verbalen Disput zwischen den zwei Männern, was letztlich dazu führte, dass der Hochheimer auch körperlich attackiert wurde. In diesem Zusammenhang seien auch die zwei "Walking-Stöcke" des Skaters als Schlagmittel zum Einsatz gekommen. Nach der Tat flüchtete der Unbekannte in Richtung des Hochheimer Ortseinganges. Der Mann wurde als sehr schlank beschrieben und soll dunkle Haare, einen blauen Helm und schwarz-blaue Sportbekleidung getragen haben.

Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizei in Flörsheim unter der Telefonnummer 06145 / 5476 - 0 entgegen.

3. Einbruch in Gaststätte,

Bad Soden am Taunus, Königsteiner Straße, Nacht zum Montag, 25.10.2021

(jn)Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Montag in eine Bad Sodener Gaststätte eingebrochen und haben einen Gesamtschaden in vierstelliger Höhe verursacht. Den Ermittlungen am Tatort in der Königsteiner Straße folgend hebelten die Einbrecher die Eingangstür der Bar auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach potentiellem Diebesgut. Neben Schubladen öffneten die Täter gewaltsam dort aufgestellte Spielautomaten und flüchteten letztendlich mit mehreren Hundert Euro Bargeld. Der entstandene Sachschaden wird aktuell auf 1.000 Euro beziffert.

Zeuginnen oder Zeugen melden sich bitte bei der Hofheimer Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

4. Brennendes Werbeplakat,

Eppstein, Burgstraße, Sonntag, 24.10.2021, 20:30 Uhr

(jn)In Eppstein haben ein oder mehrere unbekannte Täter am Sonntagabend ein Werbeplakat in Brand gesetzt, wobei ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro entstanden ist. Das Feuer war gegen 20:30 Uhr gemeldet worden, woraufhin Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei zum Einsatzort in der Burgstraße gegenüber des Eppsteiner Bahnhofes fuhren. Das Feuer, welches ersten Erkenntnissen zufolge vorsätzlich gelegt worden war, konnte rasch gelöscht werden.

Hinweise zu dem Vorfall erbittet die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0.

5. Porsche mutwillig beschädigt - 8.000 Euro Schaden, Hochheim am Main, Mainweg, Mittwoch, 20.10.2021, 11:00 Uhr bis Freitag, 22.10.2021, 23:00 Uhr

(jn)In Hochheim haben unbekannte Täter in der vergangenen Woche einen geparkten Porsche vorsätzlich beschädigt und einen Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro verursacht. Den Angaben des Geschädigten, der die Tat am Sonntag bei der Polizei anzeigte, zufolge, schlugen der oder die Täter zwischen Mittwochvormittag und Freitagabend mit Ästen auf das im Mainweg abgestellte Fahrzeug ein. Die Kosten für die Reparatur dürften sich auf etwa 8.000 Euro belaufen.

Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizei in Flörsheim unter der Telefonnummer 06145 / 5476 - 0 entgegen.

6. Zeugensuche nach Unfallflucht,

Flörsheim am Main, Burgstraße, Donnerstag, 21.10.2021, 08:00 Uhr bis 09:30 Uhr

(jn)In Flörsheim ereignete sich am Donnerstagmorgen eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro entstanden ist. Der Geschädigte hatte seinen Pkw, einen Nissan Micra, am Donnerstagmorgen um 08:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Burgstraße abgestellt. Als er etwa 90 Minuten später zurückkehrte, fielen ihm frische Beschädigungen an der Tür der Beifahrerseite auf, die augenscheinlich von einem anderen Fahrzeug verursacht worden waren. Ohne sich um den entstandenen Schaden gekümmert zu haben, entfernte sich der unbekannte Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Unfallstelle. Am Wochenende erstattete der Halter dann Anzeige gegen Unbekannt.

Hinweise erbittet der Regionale Verkehrsdienst der Polizei in Hattersheim unter der Rufnummer 06190 / 9360 - 45.

7. Nach Zusammenstoß im Krankenhaus,

Hochheim am Main, Landesstraße 3028, Bundesstraße 40, Freitag, 22.10.2021, gegen 17:00 Uhr

(jn)Bei einem schweren Verkehrsunfall am frühen Freitagabend bei Hochheim sind zwei Verkehrsteilnehmer verletzt worden und erheblicher Sachschaden entstanden. Wie die Unfallaufnahme ergab, befuhr eine 19-jährige VW-Fahrerin aus Wiesbaden um kurz vor 17:00 Uhr die L 3028 aus Delkenheim kommend in Fahrtrichtung Hochheim. An der dortigen Anschlussstelle zur B 40 beabsichtigte die junge Frau, nach links auf die B 40 aufzufahren. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines entgegenkommenden Pkw, an dessen Steuer ein 56-jähriger Mann aus Hofheim saß. Infolge der Kollision mussten beide vor Ort medizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus verbracht werden. Darüber hinaus kam auch die Feuerwehr aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe an der Unfallstelle zum Einsatz. Beide Kfz waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Infolge der Unfallaufnahme kam es bis 18:45 Uhr zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der L 3028.

