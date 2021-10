PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Abgedecktes Motorrad in Marxheim entwendet +++ Lenkrad aus BMW gestohlen +++ Auffahrunfall in Liederbach

Hofheim (ots)

1. Motorraddiebstahl,

Hofheim am Taunus, Marxheim, Am Pfingstbrunnen, Mittwoch, 27.10.2021, 14:00 Uhr bis Donnerstag, 28.10.2021, 17:45 Uhr

(jn)In Hofheim haben unbekannte Täter in den vergangenen Tagen ein weißes Motorrad von Honda gestohlen. Das Kraftrad mit dem amtlichen Kennzeichen MTK-QZ 84 war zuletzt am Mittwochnachmittag um 14:00 Uhr in der Straße "Am Pfingstbrunnen" im Ortsteil Marxheim gesehen worden. Am Donnerstagabend musste der Besitzer dann feststellen, dass sein Krad, welches abgedeckt und mit einem Lenkradschloss zusätzlich gesichert war, spurlos verschwunden war. Bis dato fehlt von der Maschine, die einen Wert von etwa 12.000 Euro hat, jede Spur.

Hinweise zu der Tat oder dem Motorrad erbittet die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

2. Auto geknackt, Lenkrad gestohlen,

Schwalbach am Taunus, Frankfurter Straße, Donnerstag, 28.10.2021, 22:30 Uhr bis Freitag, 29.10.2021, 08:00 Uhr

(jn)Beute im Wert von mehreren Tausend Euro haben bislang unbekannte Täter in der zurückliegenden Nacht in Schwalbach gemacht, indem sie einen Pkw aufgebrochen haben. Den Angaben des Geschädigten zufolge, parkte das angegangene Fahrzeug, ein blauer BMW, zwischen Donnerstagabend, 22:30 Uhr und heute Morgen, 08:00 Uhr in der Frankfurter Straße auf Höhe der Hausnummer 26. Allem Anschein nach zerschlugen die Unbekannten ein Seitenfenster, öffneten dann das Fahrzeug und durchsuchten den Innenraum nach Wertgegenständen, wobei sie den Geldbeutel des Geschädigten entwendeten. Darüber hinaus demontierten die Täter auch das Lenkrad und ließen auch dieses mitgehen. Der Gesamtschaden wird aktuell mit 5.000 Euro beziffert.

Die Kriminalpolizei in Hofheim bittet um Hinweise, die unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegengenommen werden.

3. Kompletträder gestohlen,

Eschborn, Ludwig-Erhard-Straße, Donnerstag, 28.10.2021, 22:30 Uhr bis Freitag, 29.10.2021, 08:20 Uhr

(jn)Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Freitag die vier Räder eines in Eschborn geparkten BMW gestohlen. Der Wagen parkte auf einem Werkstattgelände in der Ludwig-Erhard-Straße, als die Täter ihn entdeckten, die Kompletträder demontierten und das Fahrzeug auf Steinen abgestellt zurückließen. Der Wert der Beute beträgt circa 1.500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0.

4. Fahranfängerin verursacht Auffahrunfall, Liederbach am Taunus, Höchster Straße, Donnerstag, 28.10.2021, 19:30 Uhr

(jn)In Liederbach kam es am Donnerstagabend zu einem Auffahrunfall mit einem verletzten Autofahrer. Ermittlungen an der Unfallstelle zufolge, befuhr eine 19-jährige Frau aus Oberursel um 19:30 Uhr die Höchster Straße in Fahrtrichtung Unterliederbach am Steuer eines Ford. Hier reagierte sie zu spät auf einen vorausfahrenden Pkw, welcher verkehrsbedingt abbremsen musste und fuhr auf das Heck des Wagens auf. Infolge der Kollision klagte der 52-jährige Fahrer dieses Pkw über Schmerzen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf eine hohe vierstellige Summe.

5. Aktueller Blitzerreport des Main-Taunus-Kreises

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

