Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Autofahrer wegen Verdachts des dreifach versuchten Mordes in Haft (Nachtrag zu den Pressemitteilungen vom 20.09.2021/11.58 Uhr und 21.09.2021/11.32 Uhr)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Altbach (ES):

Der Autofahrer, der am Montagmorgen in Altbach eine 42 Jahre alte Frau sowie ein zweijähriges Kind schwer verletzt hat, ist mittlerweile in Untersuchungshaft.

Der 25-Jährige wurde am Dienstagnachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Er wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (ms)

