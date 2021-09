Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle - teils mit Schwerverletzten; Sportgelände und Äcker verwüstet; Exhibitionist; Brände

Reutlingen (ots)

Sportgelände verwüstet

Das Sportgelände in der Osianderstraße in Degerschlacht ist von bislang unbekannten Tätern in der Nacht zum Montag verwüstet worden. In der Zeit zwischen 23 Uhr am Abend und sieben Uhr morgens warfen die Unbekannten sämtliche Mülleimer, Bierbänke und weitere Sitzbänke sowie in der Nähe gelagerte Waschbetonplatten auf das Spielfeld. Zudem wurde an einem am Rand des Sportplatzes stehenden Verkaufswagen die Plane aufgeschnitten und die dahinterliegende Plexiglasscheibe zerstört. Der Schaden dürfte sich auf mindestens 1.000 Euro belaufen. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Dettingen/Erms (RT): Frontal in den Gegenverkehr

Zwei Schwerverletzte und ein Sachschaden von etwa 11.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen auf der B 28 zwischen den Abfahrten Bad Urach Bleiche und Metzingen-Neuhausen ereignet hat. Eine 32-Jährige war gegen 6.20 Uhr mit ihrem Opel Corsa auf der Bundesstraße von Bad Urach in Richtung Metzingen unterwegs. Auf Höhe Dettingen kam sie mit ihrem Wagen aus noch ungeklärter Ursache zu weit nach links und auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zur frontalen Kollision mit dem entgegenkommenden Peugeot 206 einer 21-Jährigen. Durch die enorme Wucht des Aufpralls wurde der Peugeot in den angrenzenden Grünstreifen geschleudert. Der Corsa kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Beide Fahrerinnen erlitten bei dem Unfall so schwere Verletzungen, dass sie nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Beide Fahrzeuge mussten nachfolgend vom Abschleppdienst geborgen werden. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 20 Feuerwehrleuten vor Ort. Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswagen und einem Notarzt im Einsatz. Für die Unfallaufnahme musste die Bundesstraße bis etwa 8.15 Uhr voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. (cw)

Bad Urach (RT): Mit Gegenverkehr kollidiert

Ein schwerer Verkehrsunfall hat ab Sonntagnachmittag zu einer Vollsperrung der B 465 zwischen Bad Urach und Seeburg geführt. Eine 30-Jährige war mit ihrer Mercedes A-Klasse gegen 17.50 Uhr auf der Bundesstraße von der Georgiisiedlung in Richtung Seeburg unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve kurz vor dem Ortseingang geriet sie aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrspur. Dort streifte der Mercedes am entgegenkommenden VW T-Roc einer 17-Jährigen entlang und kollidierte im Anschluss frontal mit der dahinterfahrenden Ducati eines 56 Jahre alten Motorradfahrers. Dieser stürzte zu Boden. Sein Zweirad und der VW kamen nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Mercedes war in den linken Straßengraben geschleudert und dort zum Stehen gekommen. Die 30-Jährige erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Sie wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 56-Jährige wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert. Auch die Feuerwehr war mit 28 Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt. Sowohl der Mercedes als auch die Ducati mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 28.000 Euro. Die Strecke musste bis zirka 20 Uhr voll gesperrt und der Verkehr örtlich umgeleitet werden. (rn)

Pfronstetten (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Glücklicherweise unverletzt geblieben ist ein 74 Jahre alter Mann bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag auf der B 312. Der VW Golf-Lenker war gegen 12.50 Uhr auf der Bundesstraße von Oberstetten in Richtung Pfronstetten unterwegs, als er offenbar aufgrund eines im Fahrzeug befindlichen Insekts in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der im Gebüsch zum Stillstand gekommene VW musste von einem Abschleppunternehmen mittels Kran geborgen werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 16.000 Euro. (rn)

Altbach (ES): Frau und Kind bei Unfall schwer verletzt

Eine Frau und ein kleines Kind sind bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in Altbach schwer verletzt worden. Ersten Ermittlungen nach befuhr ein 25-Jähriger gegen 8.15 Uhr mit einem VW Polo die Schillerstraße entgegen der Einbahnstraße. Im Anschluss bog er mit seinem Wagen in die Hofstraße ab. Hierbei erfasste der Pkw-Lenker aus bislang ungeklärter Ursache die 42-Jährige und einen zwei Jahre alten Jungen, die zu Fuß auf dem Gehweg unterwegs waren. Die Frau wurde hierbei unter dem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie erlitt schwerste Verletzungen und wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Über die Schwere der Verletzungen bei dem Kind liegen noch keine konkreten Erkenntnisse vor. Es wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. In die Ermittlungen wurde ein Sachverständiger eingeschalten. Der Rettungsdienst war neben dem Rettungshubschrauber mit einem Großaufgebot an Fahrzeugen, darunter zwei Notarztwagen und vier Rettungswagen, an die Unfallstelle ausgerückt. (ms)

Filderstadt (ES): Rechts vor Links nicht beachtet

Ein Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag in Bernhausen leicht verletzt worden. Ein 78-Jähriger war kurz nach 10.30 Uhr mit einem VW Golf auf der Bruckenackerstraße unterwegs. An der Kreuzung mit der Gartenstraße missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden Motorradfahrers. Der 21-Jährige stieß mit seiner KTM gegen den Pkw und verletzt sich hierbei leicht. Er benötigte zunächst keine ärztliche Hilfe. An den Fahrzeugen war ein Schaden in Höhe von etwa 2.500 Euro entstanden. (ms)

Nürtingen (ES): Motorradfahrer bei Sturz verletzt

Mit einem Rettungswagen musste ein gestürzter Motorradfahrer am Sonntagvormittag in eine Klinik gebracht werden. Der 68-Jährige befuhr mit seiner Moto Guzzi gegen 10.30 Uhr die Stuttgarter Straße in Oberensingen von der B 313 herkommend. Hierbei bemerkte er vermutlich zu spät, dass eine vorausfahrende Pkw-Lenkerin nach links in die Friedrich-Glück-Straße abbiegen wollte und verkehrsbedingt warten musste. Beim Abbremsen rutschte ihm seine Maschine weg und der Biker stürzte zu Boden. Der Schaden an der Moto Guzzi wird auf 2.000 Euro geschätzt. (ms)

Filderstadt-Bernhausen (ES): Exhibitionist aufgetreten

Nach einem etwa 175 cm großen, schlanken und hellhäutigem Mann fahndet das Polizeirevier Filderstadt. Der Unbekannte war am Freitagabend, gegen 20.30 Uhr, auf dem Fußweg vom Einkaufszentrum zur Plieninger Straße aufgefallen, weil er sich vor einer 48-jährigen Frau entblößt und vor ihr onaniert hatte. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. (cw)

Filderstadt-Sielmingen (ES): Äcker verwüstet (Zeugenaufruf)

Auf mehrere hundert Euro wird der Sachschaden geschätzt, den Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf zwei Äckern im Gewann Im Striegel und im Gewann Opferweil bei Sielmingen angerichtet haben. Zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, neun Uhr, stahlen die Unbekannten auf einem Gemüsehof zwischen Sielmingen und Neuhausen einen Traktor und fuhren damit über die Felder in Richtung Wolfschlugen. Dabei kurvten sie zunächst über ein Salatfeld und fuhren anschließend durch ein Maisfeld im Gewann Opferweil. Dabei wurden neben einem erheblichen Maß an Feldfrüchten auch eine Bewässerungsleitung zerstört. Letztendlich ließen die Täter den Traktor am Ortsrand von Wolfschlugen stehen und flüchteten. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Polizeirevier Filderstadt, Telefon 0711/7091-3. (cw)

Nürtingen (ES): Abfälle in Brand geraten

Möglicherweise auf Brandstiftung dürfte der Brand von Renovierungsabfällen am Sonntagabend in der Marienstraße ersten Ermittlungen zufolge zurückzuführen sein. Gegen 18.50 Uhr wurde die Polizei alarmiert, nachdem dort an der Hauswand gelagerte Kartonagen, Folien, Holzteile und Matratzen brannten. Die Hausbewohner entdeckten die Flammen zum Glück rechtzeitig und konnten diese mittels eines Gartenschlauchs löschen. Der an der Fassade entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Kirchheim/Teck (ES): Gartenhaus in Brand geraten

Noch unklar ist die Ursache eines Gartenhausbrandes, der sich am Sonntagnachmittag in der Johann-Sebastian-Bach-Straße ereignet hat. Kurz vor 15 Uhr bemerkten mehrere Zeugen aufsteigende Rauchwolken und wählten den Notruf. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte stand die Hütte bereits in Vollbrand. Eine darin befindliche Gasflasche war explodiert. Aus einer weiteren, im Außenbereich stehenden Flasche entwich das Gas in Form einer Stichflamme. Anwohner konnten mit der Hilfe eines Gartenschlauchs und Feuerlöschern ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Hecken verhindern und gemeinsam mit den Einsatzkräften von Feuerwehr und Polizei den Brand löschen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf etwa 10.000 Euro. Noch auf der Anfahrt war es zum Zusammenstoß zwischen einem Löschfahrzeug und einem in der Straße Am Hohenreisach geparkten Kia gekommen. Durch den am rechten Fahrbahnrad stehenden Wagen war die notwendige Restfahrbahnbreite unterschritten worden. Der Sachschaden wird etwa 13.000 Euro beziffert. (rn)

Aichwald (ES): Kontrolle über Pkw verloren

Sachschaden in Höhe von rund 35.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagnachmittag auf der L 1201 ereignet hat. Gegen 16.15 Uhr befuhr eine 58-Jährige mit ihrem Ford die Landesstraße aus Richtung Strümpfelbach kommend. Aus bislang unbekannter Ursache kam sie in einer leichten Linkskurve auf Höhe der Einmündung zur Schanbacher Straße nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem auf dem dortigen Parkplatz abgestellten Fiat. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls noch auf einen Mitsubishi, einen Audi und einen Renault geschoben. Die 58-Jährige war nach ersten Erkenntnissen unverletzt geblieben. Sie wurde dennoch vorsorglich vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Bis auf den Renault mussten alle Fahrzeuge abgeschleppt werden. (rn)

Tübingen (TÜ): Radfahrer unter Alkoholeinfluss gestürzt

Ein 50-Jähriger ist nach dem Sturz von seinem Fahrrad am Sonntagabend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Mann war gegen 19.50 Uhr mit seinem Rad auf der Kreuzstraße in Richtung Wilhelmstraße unterwegs. Kurz nachdem er an der dortigen Kreuzung bei Grün losgefahren war, stürzte er nach rechts um. Mehrere Passanten eilten dem kurzzeitig nicht ansprechbaren 50-Jährigen daraufhin zu Hilfe. Er wurde anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Weil sich im Zuge der Unfallaufnahme Hinweise auf eine mögliche alkoholische Beeinflussung ergeben hatten und ein Test einen vorläufigen Wert von über 1,6 Promille ergab, musste der Radfahrer dort auch eine Blutprobe über sich ergehen lassen. (rn)

Ammerbuch-Altingen (TÜ): Vorrang missachtet

Eine nach derzeitigem Kenntnisstand Leichtverletzte und ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagmorgen an der Einmündung Böblinger Straße / Schwedenstraße ereignet hat. Eine 39-Jährige befuhr gegen zehn Uhr mit ihrem Honda die Böblinger Straße und wollte die abknickende Vorfahrtsstraße an der Einmündung geradeaus in Richtung Römerstraße verlassen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 48-Jährigen, der mit seinem BMW von der Schwedenstraße herkommend, der Vorfahrtsstraße in Richtung Böblinger Straße folgen wollte. Im Einmündungsbereich kam es zu Kollision der Fahrzeuge. Während der BMW-Fahrer unverletzt blieb, musste die Unfallverursacherin vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. (cw)

Haigerloch-Gruol (ZAK): Küchenbrand

Der Brand in der Küche eines Einfamilienhauses hat am frühen Montag in der Schweizerlandstraße zum Einsatz der Rettungskräfte geführt. Gegen 0.25 Uhr wurden die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert. Die Feuerwehrwehr, die mit zahlreichen Fahrzeugen und 39 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte den Brand in der Küche schnell unter Kontrolle bringen und so ein weiteres Ausbreiten auf das Wohnhaus verhindern. Wie sich herausstellte, dürfte ersten Ermittlungen zufolge ein vergessener Topf mit Essen brandursächlich gewesen sein. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Durch den Rauchgasniederschlag ist das Gebäude derzeit unbewohnbar. Der Bewohner kam bei Angehörigen unter. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell