Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Tätlicher Angriff auf Taxifahrer und Polizeibeamte, Rangelei an Wahlinfostand, Verkehrsunfälle, Schlägereien, Party aufgelöst, Frau sexuell belästigt, Brandeinsätze

Reutlingen (ots)

Tätlicher Angriff auf Taxifahrer und Polizeibeamte

Am frühen Samstagmorgen ist es am Listplatz zunächst zu einer Körperverletzung zum Nachteil zweier Taxifahrer gekommen. Gegen 04.00 Uhr wollte ein 25 -Jähriger ein Taxi für den Nachhauseweg ordern. Da er sich weigerte für die Fahrt eine Maske aufzusetzen, lehnten beide Fahrer einen Transport ab. Daraufhin schlug er einem der Taxifahrer gegen den Hinterkopf und trat dem anderen ins Gesicht. Im Rahmen der Fahndung konnte der stark alkoholisierte Täter im Nahbereich des Tatorts angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Nachdem er seine vollständigen Personalien nicht angeben wollte, gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten äußerst aggressiv war und weitere Störungen zu erwarten waren, wurde ihm der Gewahrsam erklärt. Da er sich gegen das Anlegen der Handschließe wehrte, musste er zu Boden gebracht werden. Beim Transport randalierte er im Streifenfahrzeug, sodass dieses beschädigt wurde. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Während des Einsatzes trat er fortwährend in Richtung der eingesetzten Polizeibeamten und beleidigte diese aufs Übelste. Ein Beamter wurde bei dem Einsatz leicht verletzt, konnte seinen Dienst jedoch fortsetzten. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt nun wegen einem Tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung.

(RT): Auseinandersetzung an Wahlinfostand

Am Samstag kurz nach 11.00 Uhr ist ein Wahlinfostand der Partei, "Die Basis" im Bereich des Tübinger Tores von einer Gruppe von dunkel gekleideter und teilweise maskierter Personen halbkreisförmig umstellt worden. Die aus etwa 15 Personen bestehende Gruppe zeigte hierbei ein größeres Transparent und verteilte offensichtlich auch Flyer und Aufkleber. In der Folge kam es zu einer Rangelei zwischen der Standbesatzung und Mitgliedern der Gruppe. Die Mitglieder der Gruppe flüchteten beim Eintreffen der Polizei. Im Rahmen der Fahndung wurden drei Personen kontrolliert, deren eventuelle Beteiligung noch geprüft wird. Die Ermittlungen dauern an. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden keine Personen verletzt.

Reutlingen (RT): Auffahrunfall

Am Samstagnachmittag ist es in Ohmenhausen zu einem Auffahrunfall gekommen. Eine 55 -jährige Renault-Fahrerin befuhr gegen 17.00 Uhr mit ihrer 62 -jährigen Beifahrerin die Brühlstraße. An der Einmündung zur Neuen Straße wollte sie nach rechts in Richtung Reutlingen abbiegen, musste allerdings verkehrsbedingt anhalten. Dies erkannte ein nachfolgender 84 -jähriger VW-Fahrer zu spät und fuhr in das Heck der 55 -Jährigen. Sie und ihre Beifahrerin zogen sich leichte Verletzungen zu, die jedoch vor Ort nicht behandelt werden mussten. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2.500 Euro. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Eningen unter Achalm (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Zwei Leichtverletzte und mindestens 5.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagnachmittag ereignet hat. Gegen 16.45 Uhr befuhr ein 17 -Jähriger mit seinem PKW Ellenator die Sulzwiesenstraße in Richtung Ortsmitte. Beim Abbiegen in die Lange-Äcker-Straße verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte gegen ein Brückengeländer, ein dort abgestelltes Fahrrad und einen Mülleimer. Zwei ebenfalls 17 -jährige Mitfahrer verletzten sich hierbei leicht und wurden vom Rettungsdienst zur Versorgung in eine Klinik verbracht.

Esslingen (ES): Rollerfahrerin verletzt

Eine 55 -jährige Rollerfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am Samstag gegen 14.40 Uhr leicht verletzt worden. Die 77 -jährige Fahrerin eines Pkw Opel Insignia befuhr die Weiherstraße aus Richtung Hirschlandstraße kommend und wollte in der Einmündung der Königsberger Straße wenden. Hierzu fuhr sie in die Königsberger Straße ein und übersah beim Wiedereinfahren in die übergeordnete Weiherstraße die Rollerfahrerin, welche in Richtung Hirschlandstraße fuhr. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt.

Esslingen (ES): Radfahrer kollidiert

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einer Fahrradfahrerin ist es am Samstag um 15.45 Uhr im Merkelpark gekommen. Die 43 - jährige Radlerin befuhr den Merkelpark in Richtung Landratsamt und wurde hierbei von einem 23 -jährigen Radfahrer überholt. Als beide sich auf gleicher Höhe befanden, bogen sie zeitgleich nach links ab, wobei der 23 -Jährige aufgrund seiner höheren Geschwindigkeit in das Fahrrad der 43 -Jährigen prallte. Beide stürzten hierbei zu Boden und verletzten sich jeweils leicht. Der entstandene Sachschaden wird auf 800 Euro geschätzt.

Esslingen (ES): Mit Messer verletzt

Am Samstag gegen 19.15 Uhr sind zwei 21 und 17 Jahre alte männliche Personen im Merkelpark von einer Gruppe von 4 - 5 Personen nach bisherigem Kenntnisstand grundlos angegangen worden. Hierbei sollen mindestens zwei Täter aus der Gruppe auf die beiden Geschädigten eingeschlagen haben. Nachdem der 21 -Jährige zu Boden gegangen war, setzte sich ein Täter auf dessen Brustkorb und schlug weiter auf ihn ein, während ihm ein zweiter Täter mit einem Messer im Oberschenkelbereich mehrere Stich- und Schnittwunden zufügte. Im Anschluss flüchtete die gesamte Gruppe unerkannt in Richtung Landratsamt. Eine sofort eingeleitete Fahndung, in der neben mehreren Streifen des Polizeireviers Esslingen auch ein Polizeihubschrauber eingebunden war, verlief ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei hat noch vor Ort die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Die Verletzungen des 21 -Jährigen stellten sich im Rahmen der ärztlichen Behandlung als nicht allzu schwerwiegend heraus. Der 17 -jährige erlitt durch Schläge leichte Verletzungen.

Ostfildern-Ruit (ES): Feuerwehreinsatz nach angebranntem Essen

Am frühen Sonntag um 03.45 Uhr sind die Rettungskräfte zu einem Wohnhaus in der Hedelfinger Straße ausgerückt, nachdem von dort ein Brandmeldealarm ausgelöst worden war. Vor Ort konnte eine Rauchentwicklung aus einer Wohnung festgestellt werden. Ursache hierfür war auf dem Herd angebranntes Essen. Der eingeschlafene Bewohner wurde geweckt und wegen dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation durch den Rettungsdienst vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Die Feuerwehr Ostfildern, welche mit 5 Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften vor Ort war, lüftete die Wohnung anschließend noch durch.

Nürtingen (ES): Sattelzug streift Radfahrer - Zeugenaufruf

Am Samstag gegen 18.45 Uhr ist es in der Schlosserstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 13 -jähriger Fahrradfahrer verletzt wurde. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen überholte der 35 -jährige Lenker eines Sattelzuges mit türkischer Zulassung in Fahrtrichtung Oberboihinger Straße den in gleicher Richtung fahrenden 13 -Jährigen. Hierbei soll er mit dem Sattelauflieger den Lenker des Fahrrades gestreift haben, sodass der 13 -Jährige nach rechts auf den Gehweg stürzte. Der Fahrer des Sattelzuges soll hierauf angehalten und sich nach dem Befinden des Kindes erkundigt haben, welches angab, nicht verletzt zu sein. Hierauf entfernte sich der Sattelzugfahrer. Wenig später verschlechterte sich der Zustand des Kindes jedoch, sodass es mit dem Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Fahrer des Sattelzuges konnte später mit seinem Fahrzeug an seinem Übernachtungsplatz ermittelt werden. Die Verkehrspolizei Esslingen bittet um Zeugenhinweise zu dem Unfallgeschehen unter Telefon 0711/3990-420. Insbesondere soll sich eine Frau nach dem Unfall um das Kind gekümmert haben. Diese wird dringend gebeten, sich unter der genannten Telefonnummer zu melden.

Kirchheim unter Teck (ES): Party aufgelöst

Nachdem bereits beginnend ab 22.30 Uhr vermehrt Ruhestörungen aus dem Bereich der Verlängerung der Alten Schlierbacher Straße gemeldet worden waren, konnte die Lärmquelle auf einem Wiesengrundstück lokalisiert werden. Hier war ein mittels Flatterband abgesperrter Bereich festgestellt worden, auf welchem sich ein größeres Zelt befand. Weiterhin wurde eine Musikanlage mit Lichtshow betrieben. Vor Ort hielten sich etwa 120 feiernde Personen auf. Nachdem mehrere Aufforderungen zur Einhaltung der Nachtruhe nur kurzfristig eingehalten wurden und dann die Lautstärke der Musik wieder deutlich anstieg, wurde die Party durch die Polizei gegen 03.30 Uhr beendet und die Gäste wurden angewiesen, die Örtlichkeit zu verlassen. Dieser Aufforderung kamen sie dann nach. Da sich vor Ort Hinweise ergaben, dass die Veranstaltung einen gewerblichen Charakter hatte und die hierfür erforderlichen Genehmigungen nicht vorgelegt werden konnten, wurde gegen den 26 -jährigen Veranstalter ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Tübingen (TÜ): Frau sexuell belästigt -Zeugenaufruf

Am Samstagmorgen um 06.05 Uhr ist es in der Uhlandstraße zu einem sexuellen Übergriff zum Nachteil einer 25 -jährigen Fußgängerin gekommen. Auf Höhe des Uhlandgymnasiums fuhr eine männliche Person mit einem Fahrrad auf die Frau zu, hielt an und berührte sie mehrfach unsittlich. Die Frau wehrte sich gegen den Angriff, sodass der Täter schließlich von ihr abließ und mit dem Fahrrad in Richtung Innenstadt flüchtete. Vom Täter liegt folgende Personenbeschreibung vor: männlich, dunkelhäutig, dunkles Mountainbike, orangefarbener Rucksack, blaue Jeans, dunkler Kapuzenpullover mit Tarnfleckmuster am Arm. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tübingen unter der Telefonnummer 07071/972-8660 zu melden.

Tübingen (TÜ): Feuer in Hotelküche

In einem Hotel in der Weizäckerstraße ist es am Samstag gegen 19.55 Uhr zu einem Brand an einem Gasgrill gekommen. Während eines Grillvorgangs entzündete sich das Fett im Bereich der Fettwanne. Das Feuer griff auch auf das Fett zwischen Grill und dahinterliegender gefliester Wand über. Ein 39 -jähriger und ein 54 -jähriger Angestellter des Restaurants versuchten vergeblich, den Brand mit eigenen Mitteln zu löschen. Beide wollten trotz Einatmens von Rauchgas keine ärztliche Behandlung in Anspruch nehmen. Durch die alarmierte Feuerwehr konnte der Brand letztendlich gelöscht werden. Drei weitere angestellte Küchenhilfen im Alter von 20, 51 und 55 Jahren wurden wegen des Verdachts einer Rauchgasintoxikation durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann bislang noch nicht beziffert werden. Die Freiwillige Feuerwehr Tübingen war mit vier Fahrzeugen und 34 Einsatzkräften vor Ort.

Tübingen (TÜ): Schlägerei im Alten Botanischen Garten

Im Alten Botanischen Garten ist es am Samstag gegen 22.05 Uhr zur einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten zwei Personengruppen in Streit, wonach aus einer etwa 10 -köpfigen Gruppe heraus gegen zwei männliche Personen im Alter von 16 Jahren geschlagen und getreten wurde. Die 10 -köpfige Personengruppe flüchtete anschließend. Im Rahmen der Fahndung konnten drei von ihnen im Alter von 18, 17 und 15 Jahren vorläufig festgenommen werden. Der 18 -Jährige, welcher durch Zeugen als einer der Haupttäter identifiziert wurde, versuchte sich der Festnahme zu entziehen und musste mittels einfacher körperlicher Gewalt durch die Polizeibeamten geschlossen werden. Da er sich sehr aggressiv verhielt, wurde er in Gewahrsam genommen und zum Polizeirevier Tübingen gefahren, wo er die restliche Nacht verbrachte. Ein Polizeibeamter wurde bei der Festnahme des 18 -Jährigen leicht verletzt. Die beiden 16 -jährigen Geschädigten wurden durch den Vorfall ebenfalls leicht verletzt, wobei einer von ihnen durch einen hinzugerufenen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden musste.

Tübingen (TÜ): Nach Vorfahrtsverletzung leicht verletzt

Am Samstag gegen 12.00 Uhr ist es im Ortsteil Weilheim zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der 80 -jährige Fahrer eines Pkw Skoda Fabia hatte die Alte Landstraße in Richtung der Bundesstraße 28a befahren. An der Einmündung zur K6900 / Weinbergstraße missachtete er die Vorfahrt des von links aus Richtung L390, kommenden Pkw Renault Megan, welcher die K6900 / Weinbergstraße befahren wollte. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der Fahrzeuge. Der Pkw Skoda prallte gegen das hintere rechte Rad des Pkw Renault, woraufhin dieser nach links weggedreht wurde und im Anschluss zum Stillstand kam. Der 56 -jährige Fahrer des Pkw Renault wurde durch den Unfall schwer verletzt. Ein hinzugerufener Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Versorgung in eine Klinik. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 14.000 Euro, wobei beide jeweils durch ein Abschleppunterunternehmen abtransportiert werden mussten.

Dußlingen (TÜ): Motorradfahrer gestürzt

Am Samstag gegen 14.30 Uhr ist ein 54 -jähriger Motorradfahrer vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers alleinbeteiligt zu Fall gekommen. Er hatte mit seinem Kraftrad Triumpf die B27 in Fahrtrichtung Hechingen befahren und wollte diese an der Ausfahrt Gomaringen verlassen. Nach dem Ausfädelungsstreifen kam er nach links in den Grünstreifen und stürzte hierbei mit seinem Motorrad. Er wurde durch den Unfall leicht verletzt, verzichtete jedoch auf eine Behandlung durch den ebenfalls vor Ort befindlichen Rettungsdienst. Am Motorrad ist ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro entstanden

Rottenburg (TÜ): Drei Fahrradfahrer geflüchtet - Zeugenaufruf

Am Samstag ist es gegen 06.20 Uhr im Ortsteil Bieringen in der Neckartalstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der 44 -jährige Fahrer eines Pkw Ford Transit mit Anhänger war in Fahrtrichtung Horb unterwegs. In einer S-Kurve kamen ihm 3 bislang unbekannte Radfahrer auf seiner Fahrspur entgegen. Der Ford-Fahrer wich nach rechts aus um eine Kollision zu vermeiden und kollidierte in der Folge mit einer Begrenzungsmauer eines dort angrenzenden Grundstücks. Die Beifahrerin im Ford wurde hierbei verletzt und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Am Pkw Ford, dessen Anhänger und dem darauf transportierten Pkw ist ein Schaden in Höhe von zirka 5.000 Euro entstanden. Über den Schaden an der Begrenzungsmauer kann bislang noch keine Aussage getroffen werden. Das Polizeirevier Rottenburg, Telefonnummer 07472 / 9801-0, hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht dringend nach Zeugen, welche Angaben zu den drei bislang unbekannten Fahrradfahrern machen können, welche nach dem Vorfall in Richtung Rottenburg weitergefahren sind.

Balingen (ZAK): Schlägerei vor Gaststätte

Am Sonntag gegen 00.25 Uhr ist es vor einer Gaststätte in der Bahnhofstraße zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung gekommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen waren hierbei mindestens 10 Personen im Alter zwischen 18 und 29 Jahren beteiligt. Bislang wurden der Polizei drei verletzte Personen bekannt, darunter auch eine 26 -jährige Frau. Der hinzugerufene Rettungsdienst brachte die drei Verletzten zur Behandlung in ein Krankenhaus. Das Polizeirevier Balingen hat die weiteren Ermittlungen zum Hergang und den Beteiligten aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell