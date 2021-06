Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Verkehrunfallflucht

Polizei sucht Beteiligten und Zeugen

Dinslaken (ots)

Bereits am Donnerstagnachmittag (24.06.) kam es gegen 15.00 Uhr an der Dr.-Otto-Seidel-Straße in Höhe der Liegendeinfahrt des St. Vinzenz-Krankenhauses zu einem Verkehrsunfall.

Der Fahrer eines Rettungswagens beabsichtigte, aus der Einfahrt auf die Dr.-Otto-Seidel-Straße abzubiegen und in Richtung Kreuzstraße weiterzufahren.

Ein unbekannter Fahrer eines PKW kam aus der Gegenrichtung und wollte in Richtung B 8 weiterfahren.

Ca. 20 Meter vor der Einfahrt hielt der unbekannte Autofahrer hinter einem Wagen eines Zeugen, der angehalten hatte, um den Rettungswagen durchfahren zu lassen und hiernach ebenfalls in Richtung B 8 weiterfahren wollte.

Der unbekannte Autofahrer scherte dann hinter dem Zeugen aus und fuhr an diesem vorbei.

Der Rettungswagenfahrer wollte ausweichen und stieß dabei gegen das Heck eines dort parkenden Notarztwagens. Hierbei beschädigte er den Notarztwagen leicht. Der unbekannte Autofahrer entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

