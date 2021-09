Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mit Teleskopschlagstock zugeschlagen; Verkehrsunfälle; Schlägereien; Sachbeschädigung durch Brandlegung

Reutlingen (ots)

Mit Teleskopschlagstock zugeschlagen (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und der räuberischen Erpressung ermittelt das Kriminalkommissariat Reutlingen nach einem Vorfall, der sich am Montagabend in der Wilhelmstraße, im Bereich des Nikolaiplatzes ereignet hat. Den derzeitigen polizeilichen Ermittlungen zufolge war es gegen 21.50 Uhr in der Wilhelmstraße zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen und einem 22-Jährigen gekommen, weil diese seine Geldbörse und sein Handy forderten. Im Bereich des Nikolaiplatzes soll es dann zu Handgreiflichkeiten gekommen sein, bei denen der 22-Jährige mittels eines Teleskopschlagstocks so verletzt wurde, dass er vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Kriminalpolizei geht ersten Ermittlungsansätzen und Hinweisen zu den Angreifern nach. Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat Reutlingen, Telefon 07121/942-3333 zu melden. (cw)

Reutlingen (RT): Radler gestürzt

Alleinbeteiligt gestürzt und dabei verletzt worden ist ein 23-Jähriger am Montagvormittag im Bereich Silberburgstraße / Karlstraße. Der junge Mann fuhr mit seinem Pedelec gegen 11.50 Uhr auf die Karlstraße zu und wollte noch vor der Kreuzung auf den rechten Gehweg wechseln. Dabei blieb er am Bordstein hängen und kam zu Fall. Der Radler wurde aufgrund seiner erlittenen Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. (mr)

Reutlingen (RT): Lkw contra Pkw

Ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 12.000 Euro ist bei der Kollision eines Lkw mit einem Pkw am Montagvormittag entstanden. Kurz vor zwölf Uhr bog ein 23-jähriger BMW-Lenker von der Auchtertstraße auf die L 384 in Richtung B 28 ein und stieß mit der von Ohmenhausen kommenden Sattelzugmaschine eines 34 Jahre alten Mannes zusammen. Durch den Aufprall wurde der Pkw in die rechte Grünfläche abgewiesen und kam dort zum Stehen. Er musste anschließend von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden. (mr)

Münsingen (RT): Seniorin schwer verletzt

Ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Fußgängerin hat sich am Montagmittag in Münsingen ereignet. Gegen 13.45 Uhr parkte ein 64 Jahre alter Opel Zafira-Lenker auf einem Grundstück in der Bismarckstraße rückwärts aus einem Parkplatz aus und wollte anschließend nach vorne auf die Bismarckstraße einfahren. Dabei übersah er eine auf dem Hof stehende 83-Jährige und erfasste diese mit seinem Wagen. Die Seniorin stürzte daraufhin zu Boden und verletzte sich schwer. Sie musste in eine Klinik eingeliefert werden. Am Opel war augenscheinlich kein Schaden entstanden. (mr)

Beuren (ES): Von Unfallstelle geflüchtet

Wegen Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt das Polizeirevier Nürtingen gegen einen Autofahrer, der am Dienstagmorgen in der Tiefenbachstraße einen Unfall verursacht haben und weitergefahren sein soll. Den ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge krachte der Mann mit seinem BMW gegen 6.20 Uhr gegen einen geparkten Mercedes. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, entfernte er sich mit seinem Auto von der Unfallstelle. Zeugenhinweise und eine Kühlwasserspur, die das Fahrzeug nach sich gezogen hatte, führten die eingesetzten Polizeibeamten zu dem Tatverdächtigen, der nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Er muss nun mit einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft rechnen. Am geparkten Mercedes, der abgeschleppt werden musste, war Sachschaden von rund 10.000 Euro entstanden. Zur Reinigung der Fahrbahn kamen Mitarbeiter des Bauhofs Beuren vor Ort. (sm)

Esslingen (ES): Zwei Schlägereien in der Innenstadt

Zu zwei Schlägereien in unmittelbarer Nähe und kurz nacheinander musste die Esslinger Polizei am späten Montagnachmittag ausrücken. Kurz nach 17.30 Uhr kam es auf dem Bahnhofsvorplatz zu Handgreiflichkeiten, bei denen ein 17-Jähriger von mehreren Personen angegangen wurde. Der Jugendliche konnte zunächst auf die gegenüberliegende Straßenseite flüchten. Dort wurde er jedoch vor dem dortigen Einkaufszentrum von der Gruppe eingeholt, zu Boden gebracht und geschlagen sowie getreten. Hierbei soll auch ein Schlagstock eingesetzt worden sein. Erst als Passanten dem 17-Jährigen zu Hilfe kamen, ließen die Schläger von ihm ab und flüchteten. Die Polizei konnte zwei Tatverdächtige im Alter von 16 und 17 Jahren ermitteln. Der leicht verletzte Jugendliche musste mit einem Rettungswagen zur Untersuchung in eine Klinik gebracht werden.

Wenige Minuten später wurde ein 21-Jähriger im Eingangsbereich der nahegelegenen Schelztorhalle von etwa vier bis fünf Personen angegangen. Diese brachten ihn auch zu Boden und schlugen auf ihn ein. Der Heranwachsende musste ebenfalls mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort behandelt werden. Die Ermittlungen zu den Tätern dauern an. (ms)

Lenningen (ES): Kollision mit Gegenverkehr

Auf etwa 20.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 78-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der Kirchheimer Straße verursacht hat. Der Senior war gegen 17 Uhr mit seinem Seat auf der Kirchheimer Straße in Richtung Owen unterwegs. Kurz vor dem Ortsende geriet er aus noch ungeklärter Ursache zu weit nach links und auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zur seitlich streifenden Kollision mit einem entgegenkommenden VW Transporter eines 30-Jährigen. Verletzt wurde zum Glück niemand, allerdings waren beide Autos nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. (cw)

Neuhausen (ES): Möbel in Brand gesetzt

Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Brandlegung ermittelt der Polizeiposten Neuhausen gegen Unbekannte, die in der Nacht zum Dienstag in einem Gebäude des alten Bahnhofsareals ein Feuer gelegt haben. Gegen 5.30 Uhr hatte eine Zeugin den Brandgeruch in der Bahnhofstraße wahrgenommen und alarmierte Polizei und Feuerwehr. Bislang unbekannte Täter hatten in dem Gebäude mehrere Möbelstücke in Brand gesetzt. Die Feuerwehr konnte die etwa lagerfeuergroßen Flammen rasch löschen. Ein Sachschaden am Gebäude war ersten Erkenntnissen zufolge nicht entstanden. (sm)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Mit Gegenverkehr zusammengestoßen

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montagmittag an der Zufahrt zur B 27 ereignet. Eine 59-Jährige wollte gegen 13 Uhr mit einem Toyota von der L 379 von Kirchentellinsfurt herkommend nach links auf die B 27 in Richtung Tübingen auffahren. Hierbei übersah sie beim Abbiegen die von Pfrondorf entgegenkommende, 65 Jahre alte Mercedes-Lenkerin, die mit ihrer C-Klasse die K 6911 befuhr. Die Kollision war so heftig, dass beide Fahrerinnen vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht und dort stationär aufgenommen werden mussten. Beide Fahrzeuge waren erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 26.000 Euro geschätzt. Der Rettungsdienst war mit einem Notarzt sowie drei Rettungswagen im Einsatz. Die Feuerwehr rückte mit einem Rüstzug an die Unfallstelle aus. Weiterhin kamen Mitarbeiter der Straßenmeisterei zur Fahrbahnreinigung vor Ort. Die Strecke zwischen Kirchentellinsfurt und Pfrondorf musste bis 15.30 Uhr voll gesperrt werden. (ms)

Meßstetten (ZAK): Mit dem Fahrzeug überschlagen

Eine Pkw-Lenkerin musste am Montagnachmittag nach einem heftigen Verkehrsunfall auf der K 7170 in eine Klinik eingeliefert werden. Die 19-Jährige war kurz nach 15.30 Uhr mit einem Renault Zoe auf der Kreisstraße von Tieringen herkommend in Richtung Hausen am Tann unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die Fahranfängerin mit ihrem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und blieb auf der Seite liegen. Sie konnte sich selbstständig aus dem verunglückten Fahrzeug befreien. Die Fahrerin wurde im Anschluss mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Der Renault musste von einem Abschleppwagen geborgen werden. Der Schaden dürfte sich auf rund 20.000 Euro belaufen. (ms)

Albstadt (ZAK): Auf dem Gehweg zusammengestoßen

Zwei Personen sind beim Zusammenstoß auf dem Gehweg der Kientenstraße am Montagnachmittag in Ebingen leicht verletzt worden. Ein neunjähriger Junge war gegen 15.10 Uhr mit seinem Kinderfahrrad auf dem Trottoir in ortseinwärtiger Richtung unterwegs. Auf Höhe eines Getränkemarktes fuhr er nicht weit genug rechts und stieß mit einem entgegenkommenden 36-Jährigen zusammen, der verbotswidrig mit seinem E-Scooter auf dem Gehweg unterwegs war. Durch den Zusammenprall stürzten beide zu Boden. Das Kind wurde am Unfallort vom Rettungsdienst versorgt. Der Mann musste zur Behandlung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. (ms)

Balingen-Frommern (ZAK): Tätliche Auseinandersetzung unter Mädchen (Zeugenaufruf)

Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung zwischen drei jugendlichen Mädchen am Montagabend in der Buhrenstraße in Frommern. Den ersten Erkenntnissen zufolge trafen die Mädchen kurz vor 18 Uhr am Bahnhof aufeinander. Die zunächst verbalen Streitigkeiten mündeten in eine körperliche Auseinandersetzung, bei der auch Pfefferspray eingesetzt worden sein soll. Als sich eine 16-Jährige entfernte, verfolgten die beiden anderen Mädchen sie und es kam in der Buhrenstraße zu einem erneuten Gerangel, bei dem die 16-Jährige zu Boden gebracht und getreten worden sein soll. Zur Behandlung ihrer Verletzungen wurde sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen der Auseinandersetzung, sich unter Telefon 07433/264-0 zu melden. (sm)

Albstadt (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

Ein 30-Jähriger ist am Montagabend mit seinem Wagen von der B 463 abgekommen. Gegen 21.20 Uhr geriet der VW Polo zwischen Ebingen und Straßberg aus noch unbekannter Ursache nach links in den Grünstreifen, kippte um und kam auf der Fahrerseite zum Liegen. Der 30-Jährige, der den Pkw selbstständig verlassen konnte, erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Er wurde zur weiteren Untersuchung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Sein Auto, an dem sich der Blechschaden auf etwa 4.000 Euro belaufen dürfte, musste abgeschleppt werden. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell