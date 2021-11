PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldung der Polizeidirektion Main-Taunus

Hofheim (ots)

Versuchter, besonders schwerer Fall des Diebstahls in/ aus PKW, sowie Sachbeschädigung an PKW

Verkehrsunfallflucht

Leharweg, 65812 Bad Soden am Taunus

Freitag 05.11.2021, 21:40 Uhr bis Samstag 06.11.2021, 12:40 Uhr

Im oben genannten Zeitraum schlugen unbekannte Täter die hintere Dreiecksscheibe auf der Fahrerseite des BMW 420i mit einem unbekannten Gegenstand ein. Aus unbekannten Gründen ließen die unbekannten Täter von einer weiteren Tatbegehung ab. Es wurden keine Gegenstände entwendet. Es entstand jedoch Sachschaden an dem Fahrzeug. Hinweise auf die Täter gibt es aktuell keine.

Sachdienliche Hinweise nimmt das zuständige Kommissariat der Kriminalpolizei in Hofheim am Taunus unter 06192/2079-0 entgegen.

Verkehrsunfallflucht

Wiesenstraße, 65439 Flörsheim am Main

Samstag 06.11.2021, 08:58 Uhr bis Samstag 06.11.2021, 20:30 Uhr

Im oben genannten Zeitraum kam es in der Wiesenstraße in Flörsheim am Main zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchierte vermutlich beim Rangieren den geparkten VW Polo des Geschädigten und entfernte sich anschließend, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, von der Unfallstelle.

Sachdienliche Hinweise nimmt der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Main-Taunus unter 06190/9360-0 entgegen.

Pressemitteilung gefertigt durch PK'in Frackowiak

Genehmigt durch PHK Hasler, KVD Main-Taunus

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell