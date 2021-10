Polizei Dortmund

POL-DO: Öffentlichkeitsfahndung nach Betrug: Wer kennt diesen Mann?

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1067

Nach einem Betrug im April dieses Jahres fahndet die Polizei mit einem Foto aus einer Überwachungskamera nach einem Tatverdächtigen. Der Mann steht im Verdacht, am 29. April in einer Bankfiliale an der Rahmer Straße unberechtigt einen hohen Geldbetrag erhalten zu haben.

Ermittlungen zufolge wies sich der Tatverdächtige mit einem aus dem Jahre 2019 gestohlenen Bundespersonalausweis des Kontoinhabers aus. Eine Angestellte händigte dem Mann einen fünfstelligen Bargeldbetrag aus.

Mittels Beschluss des Amtsgerichts Dortmund fahndet die Polizei nun nach dem Tatverdächtigen. Wer kennt die Person auf den Fotos aus der Überwachungskamera und kann Angaben zu ihrer Identität machen? Hinweise nimmt die Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231/132-7441 entgegen.

