Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in Kirchengemeinde und angrenzendem Pflegedienst in Hatten/Sandkrug +++ Zeugenaufruf

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Zwischen Montag, 28. Dezember 2020, 16:30 Uhr und Dienstag, 29. Dezember 2020, 06:50 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter durch das Zerschlagen einer Fensterscheibe in die Räumlichkeiten einer Kirchengemeinde in der Bahnhofstraße in Hatten ein. Innerhalb des Gebäudes brachen die Täter eine Zugangstür zum Büro eines Pflegedienstes auf. Die Räumlichkeiten wurden von den Tätern durchsucht. Es wurde Bargeld entwendet. Die Gesamtschadenshöhe ist bislang unbekannt.

Zeugen, die zur Tatzeit relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Stefan Schmitz

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell