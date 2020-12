Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Dötlingen

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Am Montag, 28. Dezember 2020, befuhr eine 48-jährige Fahrzeugführerin aus der Gemeinde Großenkneten gegen 11:25 Uhr mit einem Pkw Ford die Straße Kuhweide in Fahrtrichtung Wildeshauser Straße. Beim Überqueren der Neerstedter Straße übersah sie einen von rechts kommenden Pkw einer 54-jährigen Fahrzeugführerin aus der Gemeinde Hude, die mit ihrem Pkw Ford die bevorrechtigte Neerstedter Straße in Fahrtrichtung Neerstedt befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Schadenshöhe wurde auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Zu Personenschäden kam es erfreulicherweise nicht.

