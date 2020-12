Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zwei leicht verletzte Personen bei einem Verkehrsunfall in Ganderkesee

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Am Montag, 28. Dezember 2020, befuhr eine 79-jährige Fahrzeugführerin aus der Gemeinde Ganderkesee gegen 11:25 Uhr mit einem Pkw Fiat die Almsloher Straße in Fahrtrichtung Elmeloher Straße. Beim Abbiegen nach links in die Straße Im Langeland übersah sie einen entgegenkommenden Pkw Vw, der von einer 64-jährigen Fahrzeugführerin aus der Gemeinde Ganderkesee gefahren wurde. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch beide Fahrzeugführerinnen leichte Verletzungen erlitten. Sie wurden zur weiteren Untersuchung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren. Durch den Verkehrsunfall waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit. Beide Fahrzeuge mussten vor Ort abgeschleppt werden. Es entstand geschätzter Sachschaden in Höhe von 9000 Euro.

