Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Neuhofen) Bäume beschädigt

Neuhofen (ots)

Bislang unbekannte Täter haben Anfang Juni zwei Bäume, eine junge Eiche am Rehbachwanderweg und eine junge Weide in der Nähe der Woogstraße beschädigt. Die Eiche wurde einfach abgesägt, die Weide hat man versucht herauszureißen. Das ist der Polizei nun bekannt geworden. Sie ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die Angaben dazu machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

