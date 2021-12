Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Veranda zerstört

Meinerzhagen (ots)

Am 04.12.2021, gegen 22:43 Uhr, beschädigten unbekannte Täter die Veranda eines Hauses in der Bahnhofstraße, dortiger Park. Sie lösten diverse Holzbalken und verstreuten diese auf der angrenzenden Wiese. Dabei lösten die Täter offenbar den Alarm aus und flüchteten. Ihren Müll (diverse Pizzakartons) ließen sie an der Örtlichkeit zurück. Die Täter konnten trotz Fahndungsmaßnahmen im Nahbereich nicht mehr angetroffen werden.

Hinweise an die Polizei Meinerzhagen unter 02354-9199-0.(becks)

