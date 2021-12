Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ladendieb Beute entrissen/ Einbrüche und Einbruchversuche/ Handtasche aus Pkw gestohlen/ Kupferkabel-Diebe/ Taschendieb

Iserlohn (ots)

Ein Ladendieb hat am Samstagnachmittag die Rechnung ohne einige couragierte Frauen gemacht. Gegen beobachtete die 49-jährige Kassiererin eines Kaufhauses an der Vinckestraße, dass sich ein Mann mit zwei Akkuschrauber-Koffern an den Kassen vorbei schlängelte und raus lief. Sie rannte ihm hinterher. Sie schrie, um auf den flüchtenden Dieb aufmerksam zu machen, der sich gerade auf ein Fahrrad gesetzt und in Richtung Konrad-Adenauer-Ring losgefahren war. Eine unbekannte Zeugin rammte den Radfahrer, so dass dieser vom Sattel fiel. Eine 44-jährige Passantin versuchte, dem Täter eine Bohrmaschine zu entreißen, was ihr jedoch misslang. Inzwischen hatte auch die Kassiererin aufgeholt und angelte sich den anderen Koffer. Der Täter ließ das Fahrrad fallen und flüchtete mit einem Makita-Akkuschrauber. Die Polizei stellte das zurückgelassene Fahrrad sicher und ermittelt nun wegen eines räuberischen Diebstahls. Die Zeugin, die den Dieb umstieß, wird gebeten, sich zu melden, ebenso wie mögliche andere Zeugen des Vorfalls. Der Unbekannte ist sehr schlank und zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß.

An der Grundschule Auf der Emst wurde am Wochenende ein einbetoniertes Hinweisschild auf den Rettungsweg auf dem Erdreich gerissen und ein Firmenplakat an einem Baustellenzaun in Brand gesetzt.

Am Wochenende gab es mehrere Einbrüche oder Einbruchversuche in Wohnungen. An der Hövelstraße wurde zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmorgen versucht, eine Terrassentür aufzubrechen. Zwischen Donnerstagmorgen und Samstagmittag gab es einen Einbruchversuch an der Barbarastraße. An der Gartenstraße wurde zwischen dem 28. November und dem vergangenen Sonntag eine Wohnungstür aufgehebelt. Ob etwas entwendet wurde, konnte noch nicht festgestellt werden. Zwischen dem 27. Oktober und dem vergangenen Freitag wurde an der Treppenstraße eine Balkontür aufgehebelt. Unbekannte durchsuchten eine Wohnung in der ersten Etage.

Ein Autoknacker hat am Samstag an der Lilienthalstraße zugeschlagen: Während die Fahrerin zwischen 11.30 und 12 Uhr kurz zum Friedhof gegangen war, wurde die Scheibe ihres Pkw eingeschlagen. So konnte der Täter die im Wagen liegende Handtasche herausziehen. Darin lag eine Geldbörse mit diversen Papieren, Bank- und Kreditkarten. Die Polizei warnt: Ein Auto ist kein Tresor. Oft genügt bereits das in der Mittelkonsole liegende Münzgeld als Anreiz. Wertsachen sollten in keinem Fall, weder "versteckt" und erst recht nicht offen sichtbar, im Wagen liegengelassen werden. Das gilt auch für kurze Stopps - zum Beispiel einen Spaziergang oder eine Erledigung.

An der Zollhausstraße wurde in einen Wohnwagen eingebrochen. Am Dienstag war noch alles in Ordnung. Als der Nutzer am Sonntagnachmittag nach dem Anhänger schaute, war die Tür aufgebrochen. Unbekannte haben einen Fernseher der Marke Samsung, einen Samsung-Drucker und ein Pioneer-Radio an sich genommen.

Am Donnerstagabend wurde an der Hallstraße Kupferkabel gestohlen. Unbekannte zerschnitten den Zaun eines Firmengeländes und entfernten von einer Kabeltrommel ein 300 Meter langes, etwa 730 Kilo schweres Kupferkabel. Eine Überwachungskamera filmte die Tat: Der Täter war damit beschäftigt von 19.45 bis gegen 23 Uhr. Der Unbekannte trug ein dunkles Oberteil und eine helle Hose. Vermutlich parkte er ein Fahrzeug auf dem Parkplatz der freiwilligen Feuerwehr. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

Eine 61-jährige Frau wurde am Freitagnachmittag nach dem Einkaufen in einem Supermarkt am Theodor-Heuss-Ring bestohlen. Erst daheim stellte sie fest, dass ihre Geldbörse nicht mehr in ihrer Handtasche steckte. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei. (cris)

