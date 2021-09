Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar - Geisingen: Werkzeug gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Donnerstag 18.00 Uhr und Freitag 06.10 Uhr schlugen noch unbekannte Diebe in der Ruitstraße in Geisingen zu. Die Täter brachen eine Werkzeugkiste auf, die sich auf der Ladepritsche eines LKW befand. Aus der Kiste stahlen die Unbekannten anschließend eine Vielzahl verschiedener Werkzeuge und Maschinen. Darunter ein Akkubohrhammer, eine Benzinkettensäge, eine Bohrmaschine und ein Akkuschrauber. Der Gesamtwert des Diebesguts beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Freiberg am Neckar, Tel. 07141 64378-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell