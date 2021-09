Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Nufringen: Alkoholisiert gegen Gitterbox gefahren

Ludwigsburg (ots)

Nachdem eine 53-jährige Mazda-Lenkerin am Donnerstag gegen 14:00 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle in der Rohrauer Straße in Nufringen gegen eine Gitterbox gefahren war, verständigte eine Zeugin die Polizei, da die Dame augenscheinlich alkoholisiert wirkte. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht mit einem Wert von etwa 1,8 Promille. Die 53-Jährige musste sich anschließend in einem Krankenhaus einer Blutentahme unterziehen und die Beamten beschlagnahmten ihren Führerschein.

