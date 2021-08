Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, K49/K13, Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Coesfeld (ots)

Am 28.08.2021, um 01:39 Uhr, kam es im Außenbereich von Dülmen, im Einmündungsbereich der K49 in die K13, zu einem Auffahrunfall. Ein 20 jähriger Fahrzeugführer aus Dülmen fuhr auf einen vorrausfahrenden Pkw einer 42 jährigen Fahrzeugführerin aus Dülmen auf, welche ihre Geschwindigkeit, aufgrund des geplanten Abbiegevorgangs, verringerte. Bei der Unfallaufnahme konnte in der Atemluft des 20 jährigen Unfallbeteiligten Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Eine Atemalkoholmessung verlief positiv und eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet. Der Führerschein wurde sichergestellt. Alle Personen blieben unverletzt. Es entstand lediglich Sachschaden.

