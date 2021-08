Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Plusch/Geldbörse aus Rollator gestohlen

Coesfeld (ots)

Im Aufzug zu einer Arztpraxis stahl eine Unbekannte einer Seniorin ihre Geldbörse aus einer Tasche in ihrem Rollator. Mit der Seniorin befand sich die unbekannte Frau in dem Aufzug. Diese wird wie folgt beschrieben: ca. 20 Jahre, dunkle Haare und dunkel gekleidet. Unmittelbar nach ihrer Ankunft in der Praxis stellte die Seniorin den Diebstahl fest. Die Tatzeit war Donnerstag, 26.08., gegen 9.50 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell