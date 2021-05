Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Hüls: Elfjähriger von Auto erfasst und schwer verletzt

Krefeld (ots)

Am Mittwoch (19. Mai 2021) ist ein Elfjähriger an der St. Töniser Straße von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Kurz vor 18 Uhr war der 26-jährige VW-Fahrer auf der St. Töniser Straße in Richtung St. Tönis unterwegs. Kurz vor der Kreuzung Am Schicksbaum stieß er trotz Notbremsung mit dem Elfjährigen zusammen, der gerade die Straße überquerte. Der Junge wurde dabei schwer verletzt.

Ein Rettungswagen brachte den Elfjährigen in Begleitung seiner Mutter umgehend in ein Krankenhaus. Laut Aussage der Ärzte ist sein Zustand stabil.

Die St. Töniser Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme zwischen dem Weeserweg und Am Schicksbaum gesperrt. (201)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell