POL-COE: Dülmen, Auf dem Bleck, Auf der Höhe, Am Luchtkamp

Werkzeuge aus Firmenfahrzeugen entwendet - Zeugen gesucht!

In der Nacht vom 25.08.auf den 26.08.21, brachen noch unbekannte Täter in ein Firmenfahrzeug auf der Straße "Auf der Höhe" in Dülmen ein und entwendeten mehrere hochwertige Werkzeuge. Ebenfalls versuchten Täter in dieser Nacht in ein weiteres Firmenfahrzeug auf der Straße "Am Luchtkamp" einzudringen. Dies gelang den Täter jedoch nicht.

In der darauf folgenden Nacht (26/27.08.21) brachen Täter in zwei Baucontainer einer Baustelle ein, die sich "Auf dem Bleck" in Dülmen befindet. Auch hier gelang es den unbekannten Tätern mehrere hochwertige Werkzeuge zu entwenden. In Tatortnähe (Rosenstraße/Dernekamp)fand man mehrere leere Werkzeugkästen hochwertiger Hersteller auf. Diese stammen vermutlich aus einem der Diebstähle.

Hinweise an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

