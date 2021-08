Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person, Osterwicker Straße

Sükerhook

Coesfeld (ots)

Am 27.08.2021, gegen 14:55 Uhr, kam es auf der Osterwicker Straße in Coesfeld zu einem Verkehrsunfall zwischen drei beteiligten Pkw. Eine 21 jährige Fahrzeugführerin aus Rosendahl befuhr die Osterwicker Straße in Coesfeld, aus Richtung Innenstadt kommend, in Fahrtrichtung Osterwick. In Höhe eines Wirtschaftsweges in Richtung Sükerhook, verkannte die 21 jährige Rosendahlerin die Verkehrssituation und fuhr auf den vorausfahrenden Pkw eines 34 jährigen Pkw-Fahrers aus Hamburg auf, schob diesen an einem weiteren vorausfahrenden Pkw eines 35 jährigen Mannes aus Gescher vorbei, der nach rechts in den Wirtschaftsweg abbiegen wollte und streifte dieses abbiegende Fahrzeug an der linken Fahrzeugseite. Die 21 jährige Fahrzeugführerin verletzte sich durch den Zusammenstoß leicht am Bein und wurde mit einem eingesetzten Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4.000,-EUR.

