POL-HS: Polizeibericht Nr. 354 vom 19.12.2020

Delikte / Straftaten:

Hückelhoven, Brand eines Pkw

Am Freitag, 18.12.2020, gegen 21.35 Uhr informierte ein vorbeifahrender Zeuge die Polizei über einen brennenden Pkw, der sich auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes auf der Rheinstraße befand. Der Pkw stand dort zusammen mit einem weiteren Pkw auf einem Anhänger geparkt. Der hinzugerufenen Feuerwehr gelang es den brennenden Pkw zu löschen und zu verhindern, dass das andere auf dem Anhänger befindliche Fahrzeug in Mitleidenschaft gezogen wurde. Durch das Feuer wurde der Pkw stark beschädigt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

