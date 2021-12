Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zigarettenautomat gesprengt/ Einbruch in Wohnhaus

Schalksmühle (ots)

Unbekannte haben am Freitag um 22.30 Uhr an der Hälverstraße einen Zigarettenautomaten gesprengt. Aufmerksam geworden durch den heftigen Knall, schauten Anlieger aus den Fenstern und sahen, wie zwei dunkel gekleidete Personen zu dem zerstörten Automaten gingen und Sekunden später mit einem Jutebeute in Richtung Mühlenstraße davon liefen. Sie trugen schwarze Skimasken. Sämtliche Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen negativ. Die Polizei sicherte Spuren.

Unbekannte sind am Samstagmorgen in ein Wohnhaus an der Pulvermühle eingebrochen. Die Bewohner waren vormittags zwischen 9.30 und 12.30 Uhr nicht zu Hause. In dieser Zeit brachen die Täter in das Haus ein und durchwühlten alle Räume. Sie flüchteten mit einer kleineren Anzahl von Gegenständen von geringem Wert.

In beiden Fällen bittet die Polizei Halver um Hinweise unter Telefon 02353/9199-0. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell