Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Diebstahl im Antiquitätenladen

Euskirchen (ots)

Gestern Mittag (01.11.2021) gegen 12.50 Uhr wurde in einem Antiquitätenladen auf der Kirchstraße in Euskirchen eingebrochen. Die Unbekannten gelangten durch die aufgehebelte Eingangstür in das Geschäft. Dort entwendeten Sie eine Kiste mit DVDs und diversen elektronischen Werkzeuge. Die Schadenshöhe liegt im mittleren dreistelligen Euro-Bereich.

Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter der Rufnummer 02251/7990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell