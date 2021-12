Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Polizeibeamte angegriffen/ Gartenlaube aufgebrochen

Altena (ots)

Mit zwei leicht verletzten Polizeibeamten endete am Samstagabend ein Einsatz in der Ehrenmalstraße. Ein 51-jähriger Mann hatte sich auf einem privaten Grundstück herumgetrieben. Der Grundstücksbesitzer holte die Polizei. Während der Befragung schlug die Stimmung des 51-jährigen schlagartig um. Er schrie und erhob die Fäuste gegen die Polizeibeamtin. Sie und ihr Kollege überwältigten ihn und legten ihm Handfesseln an. Ordnungsamt und Arzt veranlassten eine Einweisung nach Psych-KG. Ein Krankenwagen transportierte ihn zum Krankenhaus. Vor der Klinik riss er los. Die Polizeibeamtin und ihr Kollege überwältigten ihn erneut, verletzten sich dabei jedoch leicht. Sie schrieben Anzeigen wegen Hausfriedensbruchs, Widerstand und tätlicher Angriffe auf Vollstreckungsbeamte.

Zwischen Mittwochabend und Freitagmorgen sind Unbekannte am Grennigloher Weg in eine Gartenlaube eingebrochen. Der oder die Täter brachen ein Tor des Gartenzauns und dann die Tür der Laube auf und entwendeten drei Stihl-Motorsägen. Andere Gegenstände aus der Hütte ließen sie bei ihrer Flucht über den Hang wieder fallen. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell