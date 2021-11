Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: 80-jährige Winterbergerin ins Krankenhaus

Winterberg (ots)

Nach einem Zusammenstoß mit einem Baum musste am Mittwoch eine 80-jährige Autofahrerin ins Krankenhaus eingeliefert werden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr die Winterbergerin um 20.10 Uhr auf der Kreisstraße 50 von Medebach in Richtung Winterberg. In einer Linkskurve kam das Auto nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier prallte das Fahrzeug gegen einen Baum. Der Rettungsdienst sowie die herbeigerufene Feuerwehr kümmerten sich um die schwer verletzte Seniorin. Anschließend wurde sie ins Krankenhaus gebracht.

