Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Frau von Segelboot gerettet

Bremerhaven (ots)

Am Sonntagmittag ist eine Seglerin auf ihrem Boot gestrauchelt und in die Schleusenkammer der Fischereihafenschleuse gefallen. Sie konnte sich zwar selbst aus dem Wasser ziehen, jedoch hatte sie leichte Verletzungen, die das weitere Gehen nicht möglich machte. Aufgrund des größeren Höhenunterschieds zwischen Bootsdeck und Kaje der Schleuse (über 3m) benötigte der zwischenzeitlich vor Ort befindliche Rettungsdienst Unterstützung für die weitere Behandlung und den Transport in eine Bremerhavener Klinik. Die Feuerwehr Bremerhaven transportierte mittels Drehleiter und den Höhenrettern die Frau rasch und sicher auf die Kaje und übergab sie an den Rettungsdienst. Der Bootsführer (Ehemann) konnte mit Hilfe eines benachbarten Bootes das Segelboot aus der Schleuse fahren und zu einem Liegeplatz verbringen.

