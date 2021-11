Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Brilon: In der Zeit zwischen Sonntag und Dienstag brachen unbekannte Täter den Nebeneingang eines alten Sägewerks an der Korbacher Straße auf. Hierbei wurde die Tür stark beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Einbrecher keine Gegenstände aus dem Gebäude. Hinweise nimmt die Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 entgegen.

Medebach: Aus einem Schuppen der Friedhofsverwaltung auf der Straße "Am Faustweg" entwendeten unbekannte Täter einen Stemmhammer. Um in das Gebäude einzudringen, hebelten die Einbrecher die Tür auf. Die Tatzeit liegt zwischen dem 12. und 16. November. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Winterberg unter 0 29 81 - 90 200 in Verbindung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell