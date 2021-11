Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Schmallenberg: Vermutlich mit einem falschen Schlüssel versuchten unbekannte Täter in einen Rohbau auf dem Höhenweg einzubrechen. Dabei brach der Schlüssel ab. In das Gebäude konnten die Täter nicht eindringen. Die Tatzeit war am vergangenen Samstag, zwischen 12 Uhr und 16 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Schmallenberg unter 0 29 74 - 90 200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell