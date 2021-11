Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Exhibitionist

Arnsberg (ots)

Am Samstagabend wurde gegen 18 Uhr ein Exhibitionist auf der Clemens-August-Straße gemeldet. Der Tatverdächtige stieg aus einem blauen Auto, welches in Höhe eines Autohauses geparkt war. Er zeigte Passanten sein Geschlechtsteil und spielte damit herum. Der Mann war ca. 180 cm groß, hatte eine schlanke Statur und kurze schwarze Haare. Er trug einen Bart und hatte südländisches Aussehen. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell