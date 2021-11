Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Trunkenheit in Sundern

Sundern (ots)

Am Samstag, 13.11.21, 19.15 Uhr befuhr eine 55jährige Frau aus Sundern die Mescheder Straße in Richtung Westenfeld. Kurz nach der Einmündung zum Talweg kollidierte sie mit mehreren geparkten Fahrzeugen am Fahrbahnrand der Mescheder Straße. Durch den Unfall wurden 3 Fahrzeuge stark und ein Fahrzeug leicht beschädigt. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die Unfallverursacherin unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und eine entsprechende Anzeige gefertigt. (Wie)

